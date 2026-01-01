Αναπτύξτε το Cloudreve με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αποθήκευσης cloud με κοινή χρήση αρχείων, online προεπισκόπηση και υποστήριξη πολλών χρηστών υπό τον πλήρη έλεγχό σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Cloudreve
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cloudreve
Το Cloudreve είναι μια πλατφόρμα open-source self-hosted cloud storage με πάνω από 27.000 GitHub stars, που δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε ιδιώτες και ομάδες ένα ιδιωτικό cloud drive που ελέγχουν πλήρως. Προσφέρει μια εκλεπτυσμένη εμπειρία τύπου Google Drive - drag-and-drop uploads, κοινόχρηστους συνδέσμους, προεπισκόπηση online μέσων και ενσωμάτωση WebDAV desktop - ενώ αποθηκεύει κάθε αρχείο σε υποδομή που ανήκει σε εσάς.
Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες cloud storage, το Cloudreve δεν επιβάλλει χρεώσεις ανά χρήστη, σάρωση αρχείων και όρια αποθήκευσης πέρα από τη χωρητικότητα του δίσκου του VPS σας. Υποστηρίζει πολλαπλά storage backends, συμπεριλαμβανομένων τοπικού δίσκου, υπηρεσιών συμβατών με S3, OneDrive και Google Drive, επιτρέποντάς σας να ενοποιήσετε διαφορετικές αποθηκεύσεις κάτω από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το Cloudreve με PostgreSQL και Redis για αξιόπιστη αποθήκευση μεταδεδομένων και γρήγορη περιήγηση αρχείων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cloudreve
Πολλαπλά backends αποθήκευσης
Συνδέστε τοπικό δίσκο, κάδους συμβατούς με S3, OneDrive, ή Google Drive και διαχειριστείτε όλο τον χώρο αποθήκευσης από μία ενιαία διεπαφή.
Ασφάλεια διαμοιρασμού αρχείων
Δημιουργήστε συνδέσμους κοινής χρήσης με προαιρετική προστασία κωδικού πρόσβασης, ημερομηνίες λήξης και όρια λήψεων για να ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση σε τι.
Online προεπισκόπηση μέσων
Προεπισκόπηση εικόνων, βίντεο, αρχείων ήχου, εγγράφων και αρχείων κώδικα απευθείας στον browser χωρίς λήψη.
Πρόσβαση WebDAV από την επιφάνεια εργασίας
Προσαρτήστε το Cloudreve ως μονάδα δικτύου σε Windows, macOS ή Linux για εγγενή ενσωμάτωση συστήματος αρχείων χωρίς επιπλέον λογισμικό.
Πολυχρηστικό με όρια
Δημιουργήστε λογαριασμούς χρηστών με ατομικά όρια αποθηκευτικού χώρου και επίπεδα δικαιωμάτων για οικογένειες, ομάδες ή πελάτες.
Γιατί να τρέχω Cloudreve στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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