Το Cloudreve είναι μια πλατφόρμα open-source self-hosted cloud storage με πάνω από 27.000 GitHub stars, που δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε ιδιώτες και ομάδες ένα ιδιωτικό cloud drive που ελέγχουν πλήρως. Προσφέρει μια εκλεπτυσμένη εμπειρία τύπου Google Drive - drag-and-drop uploads, κοινόχρηστους συνδέσμους, προεπισκόπηση online μέσων και ενσωμάτωση WebDAV desktop - ενώ αποθηκεύει κάθε αρχείο σε υποδομή που ανήκει σε εσάς.

Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες cloud storage, το Cloudreve δεν επιβάλλει χρεώσεις ανά χρήστη, σάρωση αρχείων και όρια αποθήκευσης πέρα από τη χωρητικότητα του δίσκου του VPS σας. Υποστηρίζει πολλαπλά storage backends, συμπεριλαμβανομένων τοπικού δίσκου, υπηρεσιών συμβατών με S3, OneDrive και Google Drive, επιτρέποντάς σας να ενοποιήσετε διαφορετικές αποθηκεύσεις κάτω από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το Cloudreve με PostgreSQL και Redis για αξιόπιστη αποθήκευση μεταδεδομένων και γρήγορη περιήγηση αρχείων.