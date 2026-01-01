Το OneDev είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα DevOps self-hosted που ενσωματώνει Git hosting, αυτοματοποίηση CI/CD, παρακολούθηση ζητημάτων, πίνακες kanban και ένα μητρώο πακέτων σε μία ενιαία εφαρμογή. Ο οπτικός κατασκευαστής pipeline και οι λειτουργίες ευφυΐας κώδικα το καθιστούν προσβάσιμο σε προγραμματιστές χωρίς βαθιά εξειδίκευση στο DevOps, ενώ η προηγμένη γλώσσα ερωτημάτων δίνει στους προχωρημένους χρήστες ακριβή έλεγχο σε builds, ζητήματα και commits.

Η self-hosting του OneDev στο VPS σας σημαίνει απεριόριστους προγραμματιστές με σταθερό κόστος υποδομής, με πλήρη ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα και των build artifacts σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και πρόσβαση σε Docker socket, ώστε το OneDev να μπορεί να εκτελεί εργασίες CI/CD απευθείας στον server σας.