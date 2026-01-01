Αναπτύξτε το OneDev με ένα κλικ.
Ολοκληρωμένη αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα DevOps με Git hosting, CI/CD pipelines, πίνακες kanban και μητρώο πακέτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OneDev
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OneDev
Το OneDev είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα DevOps self-hosted που ενσωματώνει Git hosting, αυτοματοποίηση CI/CD, παρακολούθηση ζητημάτων, πίνακες kanban και ένα μητρώο πακέτων σε μία ενιαία εφαρμογή. Ο οπτικός κατασκευαστής pipeline και οι λειτουργίες ευφυΐας κώδικα το καθιστούν προσβάσιμο σε προγραμματιστές χωρίς βαθιά εξειδίκευση στο DevOps, ενώ η προηγμένη γλώσσα ερωτημάτων δίνει στους προχωρημένους χρήστες ακριβή έλεγχο σε builds, ζητήματα και commits.
Η self-hosting του OneDev στο VPS σας σημαίνει απεριόριστους προγραμματιστές με σταθερό κόστος υποδομής, με πλήρη ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα και των build artifacts σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και πρόσβαση σε Docker socket, ώστε το OneDev να μπορεί να εκτελεί εργασίες CI/CD απευθείας στον server σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του OneDev
Git hosting και code review
Πλήρης Git server με προηγμένη οπτικοποίηση diff, προστασία branch και έλεγχους στρατηγικής merge για δομημένο code review.
Οπτικός CI/CD δημιουργός
Δημιουργήστε και οπτικοποιήστε pipelines χωρίς να γράφετε YAML από το μηδέν - βήματα drag-and-drop με πλήρη εξαγωγή YAML για version control.
Kanban και Issue Tracking
Ενσωματωμένα kanban boards και issue tracker με προσαρμοσμένα πεδία και μια προηγμένη query language για ακριβές φιλτράρισμα.
Μητρώο πακέτων
Φιλοξενείτε Docker images και άλλα build artifacts στο ενσωματωμένο registry, μαζί με τον κώδικα και τα pipelines σας.
Ευφυΐα κώδικα
Η πλοήγηση συμβόλων και η σημασιολογική αναζήτηση κώδικα βοηθούν τους προγραμματιστές να κατανοήσουν άγνωστες βάσεις κώδικα γρηγορότερα.
Γιατί να τρέξω OneDev στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.