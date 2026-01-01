Το OrangeHRM είναι μια πλατφόρμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού πλήρως open-source που χρησιμοποιείται από χιλιάδες οργανισμούς παγκοσμίως. Καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής του HR — από τα αρχεία εργαζομένων και τη διαχείριση αδειών μέχρι τις αξιολογήσεις απόδοσης, τις διαδικασίες πρόσληψης και την παρακολούθηση χρόνου — σε μία ενιαία εφαρμογή self-hosted.

Το hosting του OrangeHRM στον δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα εργαζομένων, τις πληροφορίες μισθοδοσίας και τα αρχεία HR υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις SaaS ανά χρήστη. Έχετε πλήρη πρόσβαση στη database για προσαρμοσμένες αναφορές και ενσωματώσεις, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη κυριότητα των ευαίσθητων δεδομένων του εργατικού δυναμικού.