Αναπτύξτε το RStudio Server με εγκατάσταση με ένα κλικ.
R IDE βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης για στατιστικούς υπολογισμούς, ανάλυση δεδομένων και οπτικοποίηση χωρίς τοπική εγκατάσταση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για RStudio Server
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RStudio Server
Το RStudio Server είναι η web-based έκδοση του RStudio IDE, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο περιβάλλον ανάπτυξης για τη γλώσσα προγραμματισμού R. Λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, παρέχοντας σε επιστήμονες δεδομένων, στατιστικολόγους και ερευνητές το ίδιο πλούσιο σε χαρακτηριστικά περιβάλλον R που θα είχαν σε έναν τοπικό υπολογιστή — script editor, console, plot viewer, package manager και environment inspector — χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση του R ή του RStudio σε κάθε υπολογιστή χρήστη.
Η αυτο-φιλοξενία του RStudio Server σε ένα VPS παρέχει στην ομάδα σας ένα σταθερό περιβάλλον R που υποστηρίζεται από αποκλειστική CPU και μνήμη. Αναλύσεις, εγκαταστάσεις πακέτων και μεγάλα σύνολα δεδομένων παραμένουν στον server αντί να καταναλώνουν πόρους τοπικού υπολογιστή, καθιστώντας πρακτική την εκτέλεση υπολογιστικά εντατικών R workloads από οποιαδήποτε συσκευή.
Βασικά χαρακτηριστικά του RStudio Server
Πλήρες R IDE στον browser
Η πλήρης διεπαφή του RStudio — επεξεργαστής σεναρίων, κονσόλα, πρόγραμμα περιήγησης περιβάλλοντος και προβολέας γραφημάτων — λειτουργεί στον browser σας χωρίς να απαιτείται τοπική εγκατάσταση R.
R Markdown notebooks
Δημιουργήστε και αποδώστε έγγραφα R Markdown που συνδυάζουν κώδικα, αποτελέσματα και πεζό λόγο σε αναπαραγώγιμες αναφορές HTML, PDF ή Word με ένα μόνο κλικ.
Ανάπτυξη εφαρμογών Shiny
Δημιουργήστε και δείτε σε προεπισκόπηση διαδραστικές εφαρμογές web Shiny απευθείας από τον επεξεργαστή με ένα παράθυρο ζωντανής προεπισκόπησης για γρήγορη επανάληψη.
Διαχείριση πακέτων
Εγκατάσταση και διαχείριση R packages από CRAN, Bioconductor και GitHub απευθείας από το IDE με αυτόματη επίλυση εξαρτήσεων.
Ενσωμάτωση Git
Σενάρια, αναλύσεις και έργα με έλεγχο εκδόσεων και ενσωματωμένη υποστήριξη Git και SVN χωρίς να φύγετε από το IDE.
Γιατί να τρέξω RStudio Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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