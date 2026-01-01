Το RStudio Server είναι η web-based έκδοση του RStudio IDE, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο περιβάλλον ανάπτυξης για τη γλώσσα προγραμματισμού R. Λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, παρέχοντας σε επιστήμονες δεδομένων, στατιστικολόγους και ερευνητές το ίδιο πλούσιο σε χαρακτηριστικά περιβάλλον R που θα είχαν σε έναν τοπικό υπολογιστή — script editor, console, plot viewer, package manager και environment inspector — χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση του R ή του RStudio σε κάθε υπολογιστή χρήστη.

Η αυτο-φιλοξενία του RStudio Server σε ένα VPS παρέχει στην ομάδα σας ένα σταθερό περιβάλλον R που υποστηρίζεται από αποκλειστική CPU και μνήμη. Αναλύσεις, εγκαταστάσεις πακέτων και μεγάλα σύνολα δεδομένων παραμένουν στον server αντί να καταναλώνουν πόρους τοπικού υπολογιστή, καθιστώντας πρακτική την εκτέλεση υπολογιστικά εντατικών R workloads από οποιαδήποτε συσκευή.