Αναπτύξτε το ChronoFrame με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη συλλογή φωτογραφιών με αυτόματη ανάλυση EXIF, reverse geocoding και έναν διαδραστικό χάρτη εξερεύνησης για φωτογράφους.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ChronoFrame
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ChronoFrame
Το ChronoFrame είναι μια σύγχρονη γκαλερί φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη για φωτογράφους που θέλουν ένα όμορφο σπίτι που λαμβάνει υπόψη τα μεταδεδομένα για τη δουλειά τους, χωρίς να την παραδίδουν σε μια cloud service. Χτισμένο σε Nuxt 4 με έναν γρήγορο αγωγό εικόνων, αναλύει αυτόματα τα EXIF κατά την μεταφόρτωση, κάνει αντίστροφη γεωκωδικοποίηση των τοποθεσιών λήψης, δημιουργεί ThumbHash placeholders για άμεση φόρτωση και υποστηρίζει Live και Motion Photos μαζί με JPEG, PNG και HEIC/HEIF.
Η λειτουργία του ChronoFrame στον VPS σας διατηρεί τις πρωτότυπες εικόνες πλήρους ανάλυσης, τις συντεταγμένες GPS και το ιστορικό προβολής υπό τον έλεγχό σας - χωρίς συνδρομή, χωρίς όρια ανά φωτογραφία, χωρίς σάρωση από τρίτους. Οι φωτογραφίες μπορούν να αποθηκευτούν σε τοπικό δίσκο ή σε οποιοδήποτε S3-compatible bucket, και ο ενσωματωμένος χάρτης εξερεύνησης μετατρέπει κάθε ταξίδι σε ένα περιηγήσιμο χρονολόγιο του πού τραβήχτηκε κάθε καρέ.
Βασικά χαρακτηριστικά του ChronoFrame
Διαδραστικός χάρτης εξερεύνησης
Κάθε γεωγραφικά προσδιορισμένη φωτογραφία εμφανίζεται σε έναν διαδραστικό χάρτη MapLibre, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη σας ανά τοποθεσία, αντί να κάνετε κύλιση σε ατελείωτα χρονολόγια.
Αυτόματη ανάλυση EXIF
Ο χρόνος λήψης, το σώμα της κάμερας, ο φακός, η εστιακή απόσταση, το διάφραγμα και οι συντεταγμένες GPS εξάγονται κατά την μεταφόρτωση και ευρετηριάζονται για γρήγορο φιλτράρισμα και αναζήτηση.
Αντίστροφη γεωκωδικοποίηση
Οι συντεταγμένες GPS μετατρέπονται σε αναγνώσιμα από τον άνθρωπο ονόματα τοποθεσιών μέσω Nominatim ή Mapbox, έτσι ώστε κάθε φωτογραφία να επισημαίνεται αυτόματα με την πόλη και τη χώρα.
Ζωντανές και φωτογραφίες κίνησης
Η εγγενής υποστήριξη για iPhone Live Photos και Android Motion Photos διατηρεί το σύντομο βίντεο μαζί με τη φωτογραφία, ώστε οι αναμνήσεις να αναπαράγονται όπως καταγράφηκαν.
Ευέλικτα συστήματα αποθήκευσης
Αποθηκεύστε τα πρωτότυπα σε τοπικό δίσκο, σε οποιονδήποτε S3-compatible object storage, ή στο OpenList — αλλάξτε backends χωρίς να αλλάξετε το URL της γκαλερί ή να χάσετε τα metadata.
Γιατί να τρέχω ChronoFrame στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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