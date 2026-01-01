Το ChronoFrame είναι μια σύγχρονη γκαλερί φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη για φωτογράφους που θέλουν ένα όμορφο σπίτι που λαμβάνει υπόψη τα μεταδεδομένα για τη δουλειά τους, χωρίς να την παραδίδουν σε μια cloud service. Χτισμένο σε Nuxt 4 με έναν γρήγορο αγωγό εικόνων, αναλύει αυτόματα τα EXIF κατά την μεταφόρτωση, κάνει αντίστροφη γεωκωδικοποίηση των τοποθεσιών λήψης, δημιουργεί ThumbHash placeholders για άμεση φόρτωση και υποστηρίζει Live και Motion Photos μαζί με JPEG, PNG και HEIC/HEIF.

Η λειτουργία του ChronoFrame στον VPS σας διατηρεί τις πρωτότυπες εικόνες πλήρους ανάλυσης, τις συντεταγμένες GPS και το ιστορικό προβολής υπό τον έλεγχό σας - χωρίς συνδρομή, χωρίς όρια ανά φωτογραφία, χωρίς σάρωση από τρίτους. Οι φωτογραφίες μπορούν να αποθηκευτούν σε τοπικό δίσκο ή σε οποιοδήποτε S3-compatible bucket, και ο ενσωματωμένος χάρτης εξερεύνησης μετατρέπει κάθε ταξίδι σε ένα περιηγήσιμο χρονολόγιο του πού τραβήχτηκε κάθε καρέ.