Το Pelican Panel είναι ένα fork και εκσυγχρονισμός του Pterodactyl, με γνώμονα την κοινότητα, ξαναγραμμένο στην τελευταία στοίβα Laravel και Filament για να προσφέρει μια ταχύτερη εμπειρία διαχείρισης, ένα ενσωματωμένο web installer και ένα σύστημα plugin για την επέκταση του panel χωρίς να χρειάζεται fork του κώδικα. Κάθε game server παρέχεται στο δικό του απομονωμένο Docker container μέσω του συνοδευτικού Wings daemon, διατηρώντας τους πόρους περιορισμένους και τον host ασφαλή.

Το self-hosting του Pelican καταργεί τις χρεώσεις ανά server του managed game hosting και δίνει στους διαχειριστές πλήρη έλεγχο σε branding, authentication, eggs και αποθήκευση βάσης δεδομένων. Αυτή η υλοποίηση παρέχει το Panel μαζί με MariaDB και Redis - Το Wings πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά σε κάθε node που εκτελεί game servers.