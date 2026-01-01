Αναπτύξτε το Pelican Panel με ένα κλικ.
Σύγχρονος πίνακας διαχείρισης game server ανοιχτού κώδικα και διάδοχος του Pterodactyl, σχεδιασμένος για γρήγορη ανάπτυξη και διαισθητική διαχείριση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Pelican Panel
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pelican Panel
Το Pelican Panel είναι ένα fork και εκσυγχρονισμός του Pterodactyl, με γνώμονα την κοινότητα, ξαναγραμμένο στην τελευταία στοίβα Laravel και Filament για να προσφέρει μια ταχύτερη εμπειρία διαχείρισης, ένα ενσωματωμένο web installer και ένα σύστημα plugin για την επέκταση του panel χωρίς να χρειάζεται fork του κώδικα. Κάθε game server παρέχεται στο δικό του απομονωμένο Docker container μέσω του συνοδευτικού Wings daemon, διατηρώντας τους πόρους περιορισμένους και τον host ασφαλή.
Το self-hosting του Pelican καταργεί τις χρεώσεις ανά server του managed game hosting και δίνει στους διαχειριστές πλήρη έλεγχο σε branding, authentication, eggs και αποθήκευση βάσης δεδομένων. Αυτή η υλοποίηση παρέχει το Panel μαζί με MariaDB και Redis - Το Wings πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά σε κάθε node που εκτελεί game servers.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pelican Panel
Αρχικής εκτέλεσης web installer
Ο καθοδηγούμενος εγκαταστάτης που βασίζεται σε browser σας καθοδηγεί στη ρύθμιση της βάσης δεδομένων και τη δημιουργία διαχειριστή κατά την πρώτη επίσκεψη — δεν απαιτείται πρόσβαση στο shell.
Απομόνωση Docker Server
Οι Game servers λειτουργούν σε αποκλειστικά containers που διαχειρίζονται από το Wings daemon, αποτρέποντας τη διεκδίκηση πόρων και περιορίζοντας το blast radius αν ένας server παραβιαστεί.
Plugin σύστημα
Ο εγγενής plugin loader επιτρέπει στους διαχειριστές να εγκαταστήσουν πακέτα Composer και Yarn απευθείας από τον πίνακα για να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα χωρίς forking του πηγαίου κώδικα.
Σύγχρονο Filament UI
Η ανακατασκευασμένη διεπαφή διαχείρισης, βασισμένη στο Filament, προσφέρει ταχύτερη φόρτωση σελίδων, έξοδο κονσόλας σε πραγματικό χρόνο και μια πιο καθαρή ροή εργασιών από τα παλαιότερα πάνελ Pterodactyl.
Pterodactyl Συμβατό
Εισάγει υπάρχοντα Pterodactyl eggs και διαμορφώσεις node ώστε οι διαχειριστές να μπορούν να μεταναστεύσουν στο Pelican χωρίς να χρειάζεται να ανακατασκευάσουν τη βιβλιοθήκη game server τους από την αρχή.
OAuth και SSO
Υποστηρίζει εξωτερικούς παρόχους ελέγχου ταυτότητας και έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, επιτρέποντας στις ομάδες να συγκεντρώνουν τον έλεγχο πρόσβασης σε όλα τα εργαλεία υποδομής.
Γιατί να τρέξω Pelican Panel στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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