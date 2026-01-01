Σύγχρονο web UI για την εκτέλεση Ansible playbooks, Terraform plans, Bash scripts και Pulumi stacks.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Semaphore
Το Semaphore είναι ένα σύγχρονο web interface ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση και εκτέλεση εργαλείων αυτοματισμού DevOps. Παρέχει ένα καθαρό dashboard για την εκτέλεση Ansible playbooks, Terraform plans, OpenTofu configurations, Bash scripts και Pulumi stacks χωρίς να απαιτείται πρόσβαση μέσω γραμμής εντολών. Οι ομάδες μπορούν να διαχειρίζονται αποθέματα, διαπιστευτήρια και ιστορικό εκτελέσεων μέσω του browser, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο του κώδικα υποδομής τους.
Η αυτο-φιλοξενία του Semaphore στο VPS σας συγκεντρώνει όλη την εκτέλεση αυτοματισμών με αρχεία καταγραφής ελέγχου, προγραμματισμένες εκτελέσεις και ελέγχους πρόσβασης ομάδων. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και έναν λογαριασμό διαχειριστή που δημιουργείται αυτόματα κατά την πρώτη εκκίνηση με τα διαπιστευτήρια που διαμορφώνετε κατά την ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Semaphore
Εκτελεστής Ansible playbook
Εκτελέστε Ansible playbooks από ένα web UI με διαχείριση inventory, έγχυση μεταβλητών και streaming εξόδου σε πραγματικό χρόνο.
Υποστήριξη πολλαπλών εργαλείων
Εκτελέστε σενάρια Terraform, OpenTofu, Pulumi και Bash παράλληλα με το Ansible από μία ενιαία διεπαφή.
Προγραμματισμένη εκτέλεση
Προγραμματίστε εκτελέσεις αυτοματισμού με cron expressions και δείτε το ιστορικό εκτελέσεων με λεπτομερή αρχεία καταγραφής και παρακολούθηση κατάστασης.
Διαχείριση διαπιστευτηρίων
Αποθηκεύστε κλειδιά SSH, διαπιστευτήρια παρόχου cloud και κωδικούς πρόσβασης vault με ασφάλεια σε κρυπτογραφημένο χώρο αποθήκευσης.
Ομαδική συνεργασία
Διαχειριστείτε την πρόσβαση της ομάδας με δικαιώματα σε επίπεδο έργου, ώστε τα μέλη να μπορούν να εκτελούν εξουσιοδοτημένες εργασίες χωρίς άμεση πρόσβαση σε server.
Ενσωμάτωση Git
Αντλείτε playbooks και automation code απευθείας από Git repositories με επιλογή branch και tag ανά εργασία.
Γιατί να τρέξω Semaphore στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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