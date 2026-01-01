Το Semaphore είναι ένα σύγχρονο web interface ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση και εκτέλεση εργαλείων αυτοματισμού DevOps. Παρέχει ένα καθαρό dashboard για την εκτέλεση Ansible playbooks, Terraform plans, OpenTofu configurations, Bash scripts και Pulumi stacks χωρίς να απαιτείται πρόσβαση μέσω γραμμής εντολών. Οι ομάδες μπορούν να διαχειρίζονται αποθέματα, διαπιστευτήρια και ιστορικό εκτελέσεων μέσω του browser, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο του κώδικα υποδομής τους.

Η αυτο-φιλοξενία του Semaphore στο VPS σας συγκεντρώνει όλη την εκτέλεση αυτοματισμών με αρχεία καταγραφής ελέγχου, προγραμματισμένες εκτελέσεις και ελέγχους πρόσβασης ομάδων. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και έναν λογαριασμό διαχειριστή που δημιουργείται αυτόματα κατά την πρώτη εκκίνηση με τα διαπιστευτήρια που διαμορφώνετε κατά την ανάπτυξη.