Έκπτωση έως 69% για File Browser

Αναπτύξτε File Browser με εγκατάσταση ενός κλικ.

Ελαφρύς web-based διαχειριστής αρχείων για περιήγηση, μεταφόρτωση και διαχείριση αρχείων server απευθείας από τον browser σας.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε File Browser με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για File Browser

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με File Browser

Το File Browser είναι ένας ελαφρύς, ανοιχτού κώδικα web file manager που μετατρέπει οποιονδήποτε κατάλογο στον διακομιστή σας σε μια πλήρως λειτουργική διεπαφή διαχείρισης αρχείων προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Υποστηρίζει πολλούς χρήστες με διαμορφώσιμα δικαιώματα, κοινή χρήση αρχείων μέσω δημόσιων συνδέσμων, μεταφορτώσεις drag-and-drop, και έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή κώδικα - όλα αυτά χωρίς να απαιτούνται πελάτες SSH ή FTP.

Η αυτο-φιλοξενία του File Browser στο VPS σας διατηρεί τα αρχεία ιδιωτικά και υπό τον έλεγχό σας, σας επιτρέπει να παραχωρείτε με ασφάλεια σε μέλη της ομάδας ή πελάτες πρόσβαση σε συγκεκριμένους καταλόγους χωρίς να εκθέτετε τα διαπιστευτήρια του διακομιστή, και απαιτεί ελάχιστους πόρους, ώστε να λειτουργεί άνετα παράλληλα με τις άλλες εφαρμογές σας.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του File Browser

Πολυχρηστικά Δικαιώματα

Δημιουργήστε λογαριασμούς χρηστών με λεπτομερή πρόσβαση καταλόγου και δικαιώματα βάσει ρόλου, ώστε κάθε άτομο να βλέπει και να τροποποιεί μόνο τα αρχεία που χρειάζεται.

Drag-and-Drop Μεταφορτώσεις

Ανεβάστε μεμονωμένα αρχεία, πολλά αρχεία ή ολόκληρους φακέλους απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης με παρακολούθηση προόδου σε πραγματικό χρόνο — δεν απαιτείται πελάτης FTP.

Ενσωματωμένος Code Editor

Επεξεργαστείτε αρχεία διαμόρφωσης, scripts και αρχεία κειμένου απευθείας στον browser, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε σε ξεχωριστή συνεδρία SSH ή text editor.

Δημόσιοι σύνδεσμοι κοινοποίησης

Δημιουργήστε κοινόχρηστους συνδέσμους λήψης για αρχεία ή φακέλους, επιτρέποντάς σας να στέλνετε περιεχόμενο σε εξωτερικούς παραλήπτες χωρίς να τους παραχωρείτε πρόσβαση στον server.

Διαχείριση αρχείων

Δημιουργήστε και εξαγάγετε αρχεία ZIP και TAR απευθείας μέσω του web interface, απλοποιώντας τις μαζικές μεταφορές και τα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων.

Γιατί να τρέξω File Browser στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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