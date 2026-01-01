Αναπτύξτε File Browser με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς web-based διαχειριστής αρχείων για περιήγηση, μεταφόρτωση και διαχείριση αρχείων server απευθείας από τον browser σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για File Browser
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με File Browser
Το File Browser είναι ένας ελαφρύς, ανοιχτού κώδικα web file manager που μετατρέπει οποιονδήποτε κατάλογο στον διακομιστή σας σε μια πλήρως λειτουργική διεπαφή διαχείρισης αρχείων προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Υποστηρίζει πολλούς χρήστες με διαμορφώσιμα δικαιώματα, κοινή χρήση αρχείων μέσω δημόσιων συνδέσμων, μεταφορτώσεις drag-and-drop, και έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή κώδικα - όλα αυτά χωρίς να απαιτούνται πελάτες SSH ή FTP.
Η αυτο-φιλοξενία του File Browser στο VPS σας διατηρεί τα αρχεία ιδιωτικά και υπό τον έλεγχό σας, σας επιτρέπει να παραχωρείτε με ασφάλεια σε μέλη της ομάδας ή πελάτες πρόσβαση σε συγκεκριμένους καταλόγους χωρίς να εκθέτετε τα διαπιστευτήρια του διακομιστή, και απαιτεί ελάχιστους πόρους, ώστε να λειτουργεί άνετα παράλληλα με τις άλλες εφαρμογές σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του File Browser
Πολυχρηστικά Δικαιώματα
Δημιουργήστε λογαριασμούς χρηστών με λεπτομερή πρόσβαση καταλόγου και δικαιώματα βάσει ρόλου, ώστε κάθε άτομο να βλέπει και να τροποποιεί μόνο τα αρχεία που χρειάζεται.
Drag-and-Drop Μεταφορτώσεις
Ανεβάστε μεμονωμένα αρχεία, πολλά αρχεία ή ολόκληρους φακέλους απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης με παρακολούθηση προόδου σε πραγματικό χρόνο — δεν απαιτείται πελάτης FTP.
Ενσωματωμένος Code Editor
Επεξεργαστείτε αρχεία διαμόρφωσης, scripts και αρχεία κειμένου απευθείας στον browser, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε σε ξεχωριστή συνεδρία SSH ή text editor.
Δημόσιοι σύνδεσμοι κοινοποίησης
Δημιουργήστε κοινόχρηστους συνδέσμους λήψης για αρχεία ή φακέλους, επιτρέποντάς σας να στέλνετε περιεχόμενο σε εξωτερικούς παραλήπτες χωρίς να τους παραχωρείτε πρόσβαση στον server.
Διαχείριση αρχείων
Δημιουργήστε και εξαγάγετε αρχεία ZIP και TAR απευθείας μέσω του web interface, απλοποιώντας τις μαζικές μεταφορές και τα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων.
Γιατί να τρέξω File Browser στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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