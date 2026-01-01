Το File Browser είναι ένας ελαφρύς, ανοιχτού κώδικα web file manager που μετατρέπει οποιονδήποτε κατάλογο στον διακομιστή σας σε μια πλήρως λειτουργική διεπαφή διαχείρισης αρχείων προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Υποστηρίζει πολλούς χρήστες με διαμορφώσιμα δικαιώματα, κοινή χρήση αρχείων μέσω δημόσιων συνδέσμων, μεταφορτώσεις drag-and-drop, και έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή κώδικα - όλα αυτά χωρίς να απαιτούνται πελάτες SSH ή FTP.

Η αυτο-φιλοξενία του File Browser στο VPS σας διατηρεί τα αρχεία ιδιωτικά και υπό τον έλεγχό σας, σας επιτρέπει να παραχωρείτε με ασφάλεια σε μέλη της ομάδας ή πελάτες πρόσβαση σε συγκεκριμένους καταλόγους χωρίς να εκθέτετε τα διαπιστευτήρια του διακομιστή, και απαιτεί ελάχιστους πόρους, ώστε να λειτουργεί άνετα παράλληλα με τις άλλες εφαρμογές σας.