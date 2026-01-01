Εγκατάσταση NSQ με ένα κλικ.
Πλατφόρμα κατανεμημένης ανταλλαγής μηνυμάτων πραγματικού χρόνου, σχεδιασμένη για ανοχή σε σφάλματα και streaming υψηλής απόδοσης σε μεγάλη κλίμακα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NSQ
Το NSQ είναι μια κατανεμημένη πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων πραγματικού χρόνου που αναπτύχθηκε αρχικά στην Bitly για να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια μηνύματα την ημέρα. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς brokers, το NSQ λειτουργεί ως μια αποκεντρωμένη συστάδα μικρών daemons — δεν υπάρχει ένα μόνο σημείο συμφόρησης broker, κανένας κύριος κόμβος και καμία κοινή κατάσταση — έτσι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές μπορούν να κλιμακώνονται οριζόντια χωρίς αναδιαμόρφωση.
Η αυτο-φιλοξενία του NSQ στο δικό σας VPS διατηρεί ροές συμβάντων μεγάλου όγκου, τηλεμετρία και διοχετεύσεις ασύγχρονων εργασιών εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις ανά μήνυμα και χωρίς περιορισμό υπηρεσίας διαχείρισης. Το ενσωματωμένο web admin παρέχει ορατότητα πραγματικού χρόνου σε θέματα, κανάλια και ρυθμούς μηνυμάτων, ενώ η υπηρεσία ανακάλυψης lookupd εξαλείφει την ανάγκη για σκληρά κωδικοποιημένες διευθύνσεις broker σε όλο τον στόλο σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του NSQ
Αποκεντρωμένη τοπολογία
Εκτελέστε nsqd daemons συνεγκατεστημένα με τους παραγωγούς και χρησιμοποιήστε το nsqlookupd για ανακάλυψη - χωρίς ενιαίο σημείο αποτυχίας και χωρίς κεντρικό broker για συμφόρηση του throughput.
Παράδοση τουλάχιστον μία φορά
Οι μόνιμες ουρές μηνυμάτων με υπερχείλιση δίσκου εγγυώνται ότι τα μηνύματα επιβιώνουν σε διακοπές λειτουργίας των καταναλωτών και σε κυκλοφορία αιχμής, χωρίς απώλεια συμβάντων.
Διανομή καναλιού
Θέματα μεταδίδονται σε πολλαπλά ανεξάρτητα κανάλια, επιτρέποντας σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών να επεξεργάζονται την ίδια ροή συμβάντων παράλληλα χωρίς συντονισμό.
Realtime admin UI
Το browser-based nsqadmin dashboard εμφανίζει ζωντανούς ρυθμούς μηνυμάτων, βάθος ανά κανάλι και στατιστικά ανά κόμβο, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ροές χωρίς εργαλεία CLI.
Πελάτες HTTP και TCP
Εγγενείς βιβλιοθήκες πελάτη σε Go, Python, Java, Node.js και άλλα, καθώς και ένα απλό HTTP API για δημοσίευση - ενσωματώστε από οποιαδήποτε γλώσσα χωρίς προσαρμοσμένο πρωτόκολλο.
Γιατί να τρέξω NSQ στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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