Το NSQ είναι μια κατανεμημένη πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων πραγματικού χρόνου που αναπτύχθηκε αρχικά στην Bitly για να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια μηνύματα την ημέρα. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς brokers, το NSQ λειτουργεί ως μια αποκεντρωμένη συστάδα μικρών daemons — δεν υπάρχει ένα μόνο σημείο συμφόρησης broker, κανένας κύριος κόμβος και καμία κοινή κατάσταση — έτσι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές μπορούν να κλιμακώνονται οριζόντια χωρίς αναδιαμόρφωση.

Η αυτο-φιλοξενία του NSQ στο δικό σας VPS διατηρεί ροές συμβάντων μεγάλου όγκου, τηλεμετρία και διοχετεύσεις ασύγχρονων εργασιών εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις ανά μήνυμα και χωρίς περιορισμό υπηρεσίας διαχείρισης. Το ενσωματωμένο web admin παρέχει ορατότητα πραγματικού χρόνου σε θέματα, κανάλια και ρυθμούς μηνυμάτων, ενώ η υπηρεσία ανακάλυψης lookupd εξαλείφει την ανάγκη για σκληρά κωδικοποιημένες διευθύνσεις broker σε όλο τον στόλο σας.