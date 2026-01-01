Το OmniRoute είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πύλη AI που ενοποιεί περισσότερους από 230 παρόχους μοντέλων πίσω από ένα ενιαίο OpenAI-compatible endpoint. Στρέψτε τα Claude Code, Codex, Cursor, Cline ή Copilot σε μία URL και το OmniRoute δρομολογεί κάθε αίτημα στο καλύτερο διαθέσιμο μοντέλο — συμπεριλαμβανομένων δεκάδων δωρεάν επιπέδων Claude, GPT και Gemini — με αυτόματη εφεδρεία όταν ένας πάροχος αποτύχει ή φτάσει σε όριο.

Η στοιβαγμένη συμπίεση RTK και Caveman περικόπτει το 15–95% των tokens πριν τα αιτήματα φύγουν από τον server σας, μειώνοντας το κόστος και την καθυστέρηση, ενώ τα MCP, A2A και τα multimodal APIs διατηρούν τις προηγμένες ροές εργασίας σε λειτουργία. Η εκτέλεση του OmniRoute στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα API keys, οι κανόνες δρομολόγησης και τα δεδομένα χρήσης σας παραμένουν υπό τον έλεγχό σας αντί για έναν hosted proxy.