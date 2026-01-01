Αναπτύξτε το OmniRoute με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted AI gateway που δρομολογεί οποιοδήποτε LLM μέσω ενός συμβατού με OpenAI endpoint με έξυπνο fallback και συμπίεση token.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OmniRoute
Το OmniRoute είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πύλη AI που ενοποιεί περισσότερους από 230 παρόχους μοντέλων πίσω από ένα ενιαίο OpenAI-compatible endpoint. Στρέψτε τα Claude Code, Codex, Cursor, Cline ή Copilot σε μία URL και το OmniRoute δρομολογεί κάθε αίτημα στο καλύτερο διαθέσιμο μοντέλο — συμπεριλαμβανομένων δεκάδων δωρεάν επιπέδων Claude, GPT και Gemini — με αυτόματη εφεδρεία όταν ένας πάροχος αποτύχει ή φτάσει σε όριο.
Η στοιβαγμένη συμπίεση RTK και Caveman περικόπτει το 15–95% των tokens πριν τα αιτήματα φύγουν από τον server σας, μειώνοντας το κόστος και την καθυστέρηση, ενώ τα MCP, A2A και τα multimodal APIs διατηρούν τις προηγμένες ροές εργασίας σε λειτουργία. Η εκτέλεση του OmniRoute στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα API keys, οι κανόνες δρομολόγησης και τα δεδομένα χρήσης σας παραμένουν υπό τον έλεγχό σας αντί για έναν hosted proxy.
Βασικά χαρακτηριστικά του OmniRoute
Ένα ενοποιημένο τελικό σημείο
Παρέχετε ένα ενιαίο OpenAI-compatible API και συνδέστε τα Claude Code, Codex, Cursor, Cline, ή Copilot χωρίς ξεχωριστή ρύθμιση ανά εργαλείο.
231+ πάροχοι
Δρομολογήστε αιτήματα σε περισσότερους από 231 παρόχους μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων 50+ δωρεάν βαθμίδων Claude, GPT και Gemini.
Έξυπνη αυτόματη εναλλαγή
Αυτόματη επανάληψη σε άλλον πάροχο όταν ένας αποτύχει, εφαρμόσει rate-limits ή επιστρέψει σφάλμα, διατηρώντας τους agents σε λειτουργία.
Συμπίεση Token
Η συμπίεση Stacked RTK και Caveman μειώνει το 15–95% των tokens ανά αίτημα για να μειώσει το κόστος και να επιταχύνει τις αποκρίσεις.
MCP και πολυτροπικός
Τα ενσωματωμένα MCP, A2A και πολυτροπικά API σάς επιτρέπουν να ενσωματώσετε το OmniRoute στα εργαλεία πράκτορα και στις ροές εργασίας εικόνας ή ήχου.
Γιατί να τρέξω OmniRoute στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.