Το Owncast είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα self-hosted live streaming και chat server που σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των μεταδόσεών σας. Αντικαθιστά εμπορικές πλατφόρμες όπως το Twitch ή το YouTube Live με το δικό σας αποκλειστικό stream, όπου εσείς ορίζετε τους κανόνες, έχετε την κυριότητα της σχέσης με το κοινό, και διατηρείτε όλα τα δεδομένα περιεχομένου και θεατών στον δικό σας server.

Συμβατό με τυπικό λογισμικό RTMP broadcasting όπως το OBS, το Streamlabs και το XSplit, το Owncast λειτουργεί με τα εργαλεία που γνωρίζουν ήδη οι streamers. Ενσωματώνεται επίσης με το Fediverse μέσω ActivityPub, επιτρέποντας στους χρήστες του Mastodon και άλλων αποκεντρωμένων πλατφορμών να ακολουθούν και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν βγαίνετε live — χωρίς να απαιτείται να δημιουργήσουν λογαριασμό στον ιστότοπό σας.