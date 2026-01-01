Εγκαταστήστε το Owncast με ένα κλικ.
Self-hosted live streaming και chat server - μεταδώστε ζωντανό βίντεο με τους δικούς σας όρους χωρίς να βασίζεστε σε Twitch ή YouTube.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Owncast
Το Owncast είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα self-hosted live streaming και chat server που σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των μεταδόσεών σας. Αντικαθιστά εμπορικές πλατφόρμες όπως το Twitch ή το YouTube Live με το δικό σας αποκλειστικό stream, όπου εσείς ορίζετε τους κανόνες, έχετε την κυριότητα της σχέσης με το κοινό, και διατηρείτε όλα τα δεδομένα περιεχομένου και θεατών στον δικό σας server.
Συμβατό με τυπικό λογισμικό RTMP broadcasting όπως το OBS, το Streamlabs και το XSplit, το Owncast λειτουργεί με τα εργαλεία που γνωρίζουν ήδη οι streamers. Ενσωματώνεται επίσης με το Fediverse μέσω ActivityPub, επιτρέποντας στους χρήστες του Mastodon και άλλων αποκεντρωμένων πλατφορμών να ακολουθούν και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν βγαίνετε live — χωρίς να απαιτείται να δημιουργήσουν λογαριασμό στον ιστότοπό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Owncast
RTMP Μετάδοση
Συνδεθείτε απευθείας από το OBS, το Streamlabs ή οποιονδήποτε κωδικοποιητή συμβατό με RTMP - δεν απαιτούνται ιδιόκτητα plugins ή αλλαγές software.
Ενσωματωμένο Live Chat
Το ενσωματωμένο real-time chat επιτρέπει στους θεατές να αλληλεπιδρούν κατά τη διάρκεια της ροής σας χωρίς να χρειάζονται widgets τρίτων ή εξωτερικές υπηρεσίες chat.
Ενσωμάτωση Fediverse
Η υποστήριξη ActivityPub επιτρέπει στους χρήστες του Mastodon και άλλων Fediverse να ακολουθούν τη ροή σας και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ζωντανής μετάδοσης, επεκτείνοντας την εμβέλειά σας σε αποκεντρωμένα δίκτυα.
Προσαρμοσμένη επωνυμία
Ορίστε το δικό σας όνομα, λογότυπο, περιγραφή και συνδέσμους κοινωνικής δικτύωσης ώστε η σελίδα stream σας να αντικατοπτρίζει την ταυτότητά σας, και όχι ένα γενικό πρότυπο πλατφόρμας.
Εγγραφή ροής
Προαιρετικά αποθηκεύστε τις μεταδόσεις τοπικά για αναπαραγωγή κατ' απαίτηση, παρέχοντας στους θεατές πρόσβαση στο περιεχόμενό σας ακόμα και μετά το τέλος του live stream.
Γιατί να τρέξω Owncast στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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