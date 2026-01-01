Η Multica είναι μια πλατφόρμα open-source managed agents που σας επιτρέπει να αντιμετωπίζετε τους AI agents κωδικοποίησης σαν συνεργάτες αντί για εφάπαξ συνεδρίες συνομιλίας. Αναθέστε εργασίες σε συγκεκριμένους agents, παρακολουθήστε την πρόοδό τους σε πραγματικό χρόνο και δημιουργήστε μια επαναχρησιμοποιήσιμη βιβλιοθήκη δεξιοτήτων που αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου καθώς η ομάδα σας συνεργάζεται. Υποστηρίζει οποιοδήποτε agent CLI εγκατεστημένο τοπικά — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini και άλλα — μέσω ενός ελαφρού daemon που συνδέει τις μηχανές σας πίσω στον κεντρικό server.

Η αυτο-φιλοξενία της Multica στο VPS σας διατηρεί κάθε εργασία, αλλαγή κώδικα και διαπιστευτήρια ενσωμάτωσης εντός της δικής σας υποδομής, χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς τηλεμετρία agent τρίτων. Το PostgreSQL με το pgvector παρέχεται προ-διαμορφωμένο, έτσι η πλατφόρμα είναι έτοιμη για παραγωγή από την πρώτη εκκίνηση.