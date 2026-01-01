Αναπτύξτε το Multica με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα διαχειριζόμενων πρακτόρων ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει πράκτορες AI κωδικοποίησης σε συνεργάτες στους οποίους μπορείτε να αναθέσετε εργασία.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Multica
Η Multica είναι μια πλατφόρμα open-source managed agents που σας επιτρέπει να αντιμετωπίζετε τους AI agents κωδικοποίησης σαν συνεργάτες αντί για εφάπαξ συνεδρίες συνομιλίας. Αναθέστε εργασίες σε συγκεκριμένους agents, παρακολουθήστε την πρόοδό τους σε πραγματικό χρόνο και δημιουργήστε μια επαναχρησιμοποιήσιμη βιβλιοθήκη δεξιοτήτων που αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου καθώς η ομάδα σας συνεργάζεται. Υποστηρίζει οποιοδήποτε agent CLI εγκατεστημένο τοπικά — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini και άλλα — μέσω ενός ελαφρού daemon που συνδέει τις μηχανές σας πίσω στον κεντρικό server.
Η αυτο-φιλοξενία της Multica στο VPS σας διατηρεί κάθε εργασία, αλλαγή κώδικα και διαπιστευτήρια ενσωμάτωσης εντός της δικής σας υποδομής, χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς τηλεμετρία agent τρίτων. Το PostgreSQL με το pgvector παρέχεται προ-διαμορφωμένο, έτσι η πλατφόρμα είναι έτοιμη για παραγωγή από την πρώτη εκκίνηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Multica
Multi-agent υποστήριξη
Συνδέστε τα Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini και άλλα CLIs πρακτόρων κωδικοποίησης μέσω ενός ενιαίου πίνακα ελέγχου.
Daemon τοπικής εκτέλεσης
Ένας ελαφρύς daemon εκτελείται στις δικές σας μηχανές, έτσι ώστε οι agents να εκτελούνται έναντι του πραγματικού workspace και των διαπιστευτηρίων που ήδη διαθέτετε.
Ανάθεση και παρακολούθηση εργασιών
Αναθέτετε εργασία σε συγκεκριμένους πράκτορες και παρακολουθείτε την πρόοδο, το αποτέλεσμα και τις αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, χωρίς polling σε νήματα συνομιλίας.
Επαναχρησιμοποιήσιμη βιβλιοθήκη δεξιοτήτων
Οι δεξιότητες των εκπροσώπων καταγράφονται μία φορά και επανεφαρμόζονται σε όλους τους χώρους εργασίας και τους συνεργάτες, ώστε η ικανότητα να συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου.
Webhook αυτοματοποίηση
Ενεργοποιήστε ροές εργασιών του agent από το GitHub, το Lark ή οποιαδήποτε εξωτερική υπηρεσία μέσω ενσωματωμένων χειριστών webhook του autopilot.
Self-hosted ιδιοκτησία δεδομένων
Όλες οι εργασίες, οι αλλαγές κώδικα και τα διαπιστευτήρια ενσωμάτωσης παραμένουν στον VPS σας χωρίς τηλεμετρία και χωρίς τιμολόγηση ανά θέση.
Γιατί να τρέξω Multica στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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