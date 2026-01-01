Αναπτύξτε το Rackula με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σχεδιαστής διάταξης server rack Drag-and-drop για τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων data center, homelab και εξοπλισμού AV.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Rackula
Το Rackula είναι ένας οπτικός σχεδιαστής rack ανοιχτού κώδικα που βοηθά διαχειριστές συστημάτων, homelabbers και τεχνικούς AV να σχεδιάζουν διατάξεις server rack μέσω μιας διεπαφής drag-and-drop. Υποστηρίζει τυπικά μεγέθη rack 1U–48U, διαθέτει μια βιβλιοθήκη εικόνων πραγματικών συσκευών συγχρονισμένων από το NetBox και σας επιτρέπει να εξάγετε ολοκληρωμένα διαγράμματα ως PNG, PDF ή SVG για τεκμηρίωση.
Η αυτο-φιλοξενία του Rackula σε ένα VPS διατηρεί κάθε διάγραμμα rack, προσαρμοσμένη συσκευή και διάταξη ομάδας υπό τον έλεγχό σας, αντί εντός ενός SaaS προμηθευτή. Η μόνιμη ανάπτυξη μοιράζεται διατάξεις σε προγράμματα περιήγησης και συσκευές μέσω ενός backend API, υποστηρίζει κοινή χρήση URL και QR-code για γρήγορες μεταβιβάσεις σε απομακρυσμένους τεχνικούς και προστατεύει τις λειτουργίες τροποποίησης μέσω ενσωματωμένης πιστοποίησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Rackula
Drag-and-drop σχεδιαστής
Σχεδιάστε οπτικά τις διατάξεις rack σέρνοντας συσκευές σε υποδοχές 1U–48U χωρίς να δημιουργείτε διαγράμματα σε υπολογιστικά φύλλα ή γενικά εργαλεία σχεδίασης.
Πραγματικές εικόνες συσκευών
Δημιουργήστε διαγράμματα χρησιμοποιώντας ακριβείς μπροστινές και πίσω φωτογραφίες πραγματικού hardware που προέρχονται από τη βιβλιοθήκη τύπων συσκευών του NetBox.
Πολυμορφική εξαγωγή
Εξαγωγή ολοκληρωμένων racks ως αρχεία PNG, PDF ή SVG για change-management tickets, runbooks και τεκμηρίωση για τους πελάτες.
Κοινή χρήση URL και QR
Μοιραστείτε τη διάταξη ενός rack με τους επιτόπιους τεχνικούς μέσω ενός μόνο συνδέσμου ή ενός κωδικού QR που μπορεί να σαρωθεί, αντί να στέλνετε screenshots μέσω email.
Μόνιμο backend
Συγχρονίστε τις διατάξεις σε όλα τα προγράμματα περιήγησης και τις συσκευές μέσω ενός backend API με αποθήκευση σε δίσκο που επιβιώνει από τις επανεκκινήσεις των κοντέινερ.
Ενσωματωμένη πιστοποίηση
Προστατέψτε την πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής με σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης συν ένα API write token που προστατεύει τις μεταβαλλόμενες διαδρομές.
Γιατί να τρέξω Rackula στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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