Το Rackula είναι ένας οπτικός σχεδιαστής rack ανοιχτού κώδικα που βοηθά διαχειριστές συστημάτων, homelabbers και τεχνικούς AV να σχεδιάζουν διατάξεις server rack μέσω μιας διεπαφής drag-and-drop. Υποστηρίζει τυπικά μεγέθη rack 1U–48U, διαθέτει μια βιβλιοθήκη εικόνων πραγματικών συσκευών συγχρονισμένων από το NetBox και σας επιτρέπει να εξάγετε ολοκληρωμένα διαγράμματα ως PNG, PDF ή SVG για τεκμηρίωση.

Η αυτο-φιλοξενία του Rackula σε ένα VPS διατηρεί κάθε διάγραμμα rack, προσαρμοσμένη συσκευή και διάταξη ομάδας υπό τον έλεγχό σας, αντί εντός ενός SaaS προμηθευτή. Η μόνιμη ανάπτυξη μοιράζεται διατάξεις σε προγράμματα περιήγησης και συσκευές μέσω ενός backend API, υποστηρίζει κοινή χρήση URL και QR-code για γρήγορες μεταβιβάσεις σε απομακρυσμένους τεχνικούς και προστατεύει τις λειτουργίες τροποποίησης μέσω ενσωματωμένης πιστοποίησης.