Το Mongo Express είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα web UI για το MongoDB, κατασκευασμένο με Node.js και Bootstrap 5. Σας επιτρέπει να συνδεθείτε σε μια παρουσία MongoDB και να ξεκινήσετε αμέσως την περιήγηση σε βάσεις δεδομένων, την εξερεύνηση συλλογών, την επεξεργασία εγγράφων και την εκτέλεση ερωτημάτων — όλα από μια καρτέλα του browser, χωρίς να απαιτείται τοπικός client βάσης δεδομένων. Η διεπαφή χειρίζεται πλήρεις λειτουργίες CRUD σε βάσεις δεδομένων, συλλογές και μεμονωμένα έγγραφα, και υποστηρίζει το πλήρες εύρος των τύπων δεδομένων BSON έτσι ώστε τα έγγραφα να εμφανίζονται και να επεξεργάζονται με ακρίβεια.

Η self-hosting του Mongo Express μαζί με τη βάση δεδομένων MongoDB σε ένα VPS διατηρεί και τις δύο υπηρεσίες στο ίδιο ιδιωτικό δίκτυο, έτσι ώστε η θύρα της βάσης δεδομένων σας να μην εκτίθεται ποτέ στο διαδίκτυο ενώ το admin UI παραμένει προσβάσιμο μέσω HTTPS μέσω του Traefik.