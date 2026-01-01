Εγκατάσταση Mongo Express με ένα κλικ.
Διαχειριστική διεπαφή βασισμένη στο web για το MongoDB που σας επιτρέπει να περιηγείστε, να επεξεργάζεστε και να διαχειρίζεστε βάσεις δεδομένων μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mongo Express
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mongo Express
Το Mongo Express είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα web UI για το MongoDB, κατασκευασμένο με Node.js και Bootstrap 5. Σας επιτρέπει να συνδεθείτε σε μια παρουσία MongoDB και να ξεκινήσετε αμέσως την περιήγηση σε βάσεις δεδομένων, την εξερεύνηση συλλογών, την επεξεργασία εγγράφων και την εκτέλεση ερωτημάτων — όλα από μια καρτέλα του browser, χωρίς να απαιτείται τοπικός client βάσης δεδομένων. Η διεπαφή χειρίζεται πλήρεις λειτουργίες CRUD σε βάσεις δεδομένων, συλλογές και μεμονωμένα έγγραφα, και υποστηρίζει το πλήρες εύρος των τύπων δεδομένων BSON έτσι ώστε τα έγγραφα να εμφανίζονται και να επεξεργάζονται με ακρίβεια.
Η self-hosting του Mongo Express μαζί με τη βάση δεδομένων MongoDB σε ένα VPS διατηρεί και τις δύο υπηρεσίες στο ίδιο ιδιωτικό δίκτυο, έτσι ώστε η θύρα της βάσης δεδομένων σας να μην εκτίθεται ποτέ στο διαδίκτυο ενώ το admin UI παραμένει προσβάσιμο μέσω HTTPS μέσω του Traefik.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mongo Express
Πλήρεις λειτουργίες CRUD
Δημιουργήστε, διαβάστε, ενημερώστε και διαγράψτε βάσεις δεδομένων, συλλογές και έγγραφα μέσω ενός καθαρού περιβάλλοντος περιήγησης χωρίς να γράψετε εντολές shell.
Επεξεργαστής ενσωματωμένου εγγράφου
Επεξεργαστείτε έγγραφα απευθείας στο UI με πλήρη υποστήριξη τύπου BSON, ώστε τιμές όπως ObjectId, Date και NumberLong να αντιμετωπίζονται σωστά.
Εισαγωγή και εξαγωγή συλλογής
Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων συλλογής σε μορφή JSON για μεταφορές, αντίγραφα ασφαλείας ή κοινή χρήση στιγμιότυπων συνόλων δεδομένων μεταξύ περιβαλλόντων.
Διαχείριση ευρετηρίου
Προβάλετε, δημιουργήστε και διαγράψτε ευρετήρια σε οποιαδήποτε συλλογή για να κατανοήσετε και να βελτιστοποιήσετε την απόδοση των ερωτημάτων χωρίς να φύγετε από το browser.
GridFS διαχείριση αρχείων
Περιηγηθείτε και διαχειριστείτε μεγάλα αρχεία αποθηκευμένα σε MongoDB GridFS buckets απευθείας μέσω του UI.
Γιατί να τρέξω Mongo Express στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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