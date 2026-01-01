Το Hermes WebUI είναι μια ελαφριά web εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που φέρνει τον παράγοντα AI Hermes — έναν αυτοβελτιούμενο, πάντα ενεργό παράγοντα από την Nous Research — στον browser σας με σχεδόν 1:1 ισοδυναμία CLI. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το WebUI μαζί με την πύλη του Hermes Agent, έτσι μια ενιαία ανάπτυξη σας παρέχει τόσο την επιφάνεια συνομιλίας του browser όσο και τον μακροχρόνιο παράγοντα που την τροφοδοτεί.

Η αυτο-φιλοξενία του Hermes WebUI στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνομιλίες σας, τη μνήμη του agent, τις δεξιότητες και τα API keys του παρόχου σε υποδομή που ελέγχετε. Εσείς επιλέγετε τους παρόχους μοντέλων, διατηρείτε τις συνεδρίες και προσεγγίζετε τον agent με ασφάλεια από desktop ή mobile χωρίς να στέλνετε δεδομένα μέσω ενός τρίτου SaaS.