Εγκαταστήστε το Hermes WebUI με ένα κλικ.
Ανάπτυξη Full-stack Hermes που συνδυάζει τον πράκτορα AI Hermes με ένα γρήγορο, αυτο-φιλοξενούμενο web chat UI.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Hermes WebUI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hermes WebUI
Το Hermes WebUI είναι μια ελαφριά web εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που φέρνει τον παράγοντα AI Hermes — έναν αυτοβελτιούμενο, πάντα ενεργό παράγοντα από την Nous Research — στον browser σας με σχεδόν 1:1 ισοδυναμία CLI. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το WebUI μαζί με την πύλη του Hermes Agent, έτσι μια ενιαία ανάπτυξη σας παρέχει τόσο την επιφάνεια συνομιλίας του browser όσο και τον μακροχρόνιο παράγοντα που την τροφοδοτεί.
Η αυτο-φιλοξενία του Hermes WebUI στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνομιλίες σας, τη μνήμη του agent, τις δεξιότητες και τα API keys του παρόχου σε υποδομή που ελέγχετε. Εσείς επιλέγετε τους παρόχους μοντέλων, διατηρείτε τις συνεδρίες και προσεγγίζετε τον agent με ασφάλεια από desktop ή mobile χωρίς να στέλνετε δεδομένα μέσω ενός τρίτου SaaS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hermes WebUI
Συμπεριλαμβανόμενο Agent + WebUI
Περιλαμβάνει το upstream Hermes Agent gateway και το WebUI μαζί με έναν κοινό τόμο κατάστασης, ώστε οι συνεδρίες, οι δεξιότητες και η μνήμη να διατηρούνται μετά από επανεκκινήσεις και να επαναχρησιμοποιούνται και από τις δύο διεπαφές.
Πλήρης CLI Ισοδυναμία
Όλα όσα μπορείτε να κάνετε στο Hermes terminal — συνομιλία, εργαλεία, προγραμματισμός, μνήμη, δεξιότητες — είναι προσβάσιμα από την ίδια web διεπαφή.
Διάταξη χώρου εργασίας τριών πλαισίων
Συνεδρίες και πλοήγηση αριστερά, συνομιλία στο κέντρο, και ένα ζωντανό πρόγραμμα περιήγησης αρχείων χώρου εργασίας δεξιά με ενσωματωμένες προεπισκοπήσεις.
Streaming με Tool Cards
Ροή token από τον server, ενσωματωμένες κάρτες κλήσης εργαλείων, διαγράμματα Mermaid, επισήμανση syntax και ένας δακτύλιος χρήσης πλαισίου ενσωματωμένος στο footer του composer.
Mobile-First PWA
Responsive διάταξη για κινητά με μενού hamburger και χειριστήρια αφής - εγκαταστήστε το στην αρχική οθόνη και οδηγήστε τον Hermes από το τηλέφωνο.
Μοντέλα ανεξάρτητα από πάροχο
Συνδέστε κλειδιά OpenAI, Anthropic, Google ή OpenRouter κατά την ανάπτυξη και εναλλάξτε μεταξύ models από ένα dynamic dropdown στο UI.
Γιατί να τρέξω Hermes WebUI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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