Αναπτύξτε το Marimo με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαδραστικό σημειωματάριο Python με αυτόματη επανεκτέλεση κελιών, υποστήριξη SQL και μορφή αρχείου καθαρής Python φιλική προς το git.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Marimo
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Marimo
Το Marimo είναι ένα Python notebook επόμενης γενιάς που εξαλείφει τα προβλήματα κρυφής κατάστασης των παραδοσιακών Jupyter notebooks. Παρακολουθεί αυτόματα τις εξαρτήσεις μεταξύ των κελιών και επανεκτελεί αντιδραστικά τα επόμενα κελιά όταν αλλάζουν οι τιμές, έτσι το notebook σας αντικατοπτρίζει πάντα την τρέχουσα κατάσταση των δεδομένων. Τα notebooks αποθηκεύονται ως απλά .py files — πλήρως ελεγχόμενα ως προς την έκδοση, αναθεωρήσιμα σε pull requests και εκτελέσιμα ως τυπικά Python scripts ή αναπτυγμένα ως αυτόνομες web apps.
Η αυτο-φιλοξενία του Marimo στο VPS σας παρέχει στην ομάδα σας ένα επίμονο, πάντα ενεργό περιβάλλον notebook προσβάσιμο από οποιοδήποτε browser, με προεγκατεστημένη υποστήριξη SQL για την υποβολή ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων στον ίδιο server, και token-based authentication για να διατηρείτε την ανάλυση ιδιωτική.
Βασικά χαρακτηριστικά του Marimo
Αντιδραστική εκτέλεση
Τα κελιά επανεκτελούνται αυτόματα όταν αλλάζουν οι εξαρτήσεις τους, εξαλείφοντας σφάλματα παρωχημένης κατάστασης που καθιστούν τα παραδοσιακά notebooks αναξιόπιστα.
Μορφή φιλική προς το Git
Τα Notebooks αποθηκεύονται ως αμιγή αρχεία Python, γεγονός που τα καθιστά συγκρίσιμα, αναθεωρήσιμα σε PRs, και εκτελέσιμα από τη γραμμή εντολών.
Ενσωματωμένη υποστήριξη SQL
Εκτελέστε ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων και dataframes με SQL απευθείας μέσα σε notebooks χωρίς επιπλέον βιβλιοθήκες ή διαμόρφωση.
Διαδραστικά UI στοιχεία
Προσθέστε sliders, dropdowns, πίνακες και άλλα διαδραστικά widgets για να μετατρέψετε τα σημειωματάρια ανάλυσης σε κοινόχρηστες web apps.
Σύγχρονος επεξεργαστής
Η αυτόματη συμπλήρωση, η μορφοποίηση, η επισήμανση σφαλμάτων και ένα πρόγραμμα προβολής dataframe κάνουν τη συγγραφή και τον εντοπισμό σφαλμάτων Python ταχύτερο.
Γιατί να τρέξω Marimo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.