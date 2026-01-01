Το Marimo είναι ένα Python notebook επόμενης γενιάς που εξαλείφει τα προβλήματα κρυφής κατάστασης των παραδοσιακών Jupyter notebooks. Παρακολουθεί αυτόματα τις εξαρτήσεις μεταξύ των κελιών και επανεκτελεί αντιδραστικά τα επόμενα κελιά όταν αλλάζουν οι τιμές, έτσι το notebook σας αντικατοπτρίζει πάντα την τρέχουσα κατάσταση των δεδομένων. Τα notebooks αποθηκεύονται ως απλά .py files — πλήρως ελεγχόμενα ως προς την έκδοση, αναθεωρήσιμα σε pull requests και εκτελέσιμα ως τυπικά Python scripts ή αναπτυγμένα ως αυτόνομες web apps.

Η αυτο-φιλοξενία του Marimo στο VPS σας παρέχει στην ομάδα σας ένα επίμονο, πάντα ενεργό περιβάλλον notebook προσβάσιμο από οποιοδήποτε browser, με προεγκατεστημένη υποστήριξη SQL για την υποβολή ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων στον ίδιο server, και token-based authentication για να διατηρείτε την ανάλυση ιδιωτική.