Το LightRAG είναι ένα ελαφρύ πλαίσιο RAG (retrieval-augmented generation) σχεδιασμένο για την ανάλυση σύνθετων εγγράφων σε τομείς όπως η νομική, η υγειονομική περίθαλψη και τα οικονομικά. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ RAG βασισμένου σε διανύσματα και RAG βασισμένου σε γραφήματα, διαχειριζόμενο γραφήματα γνώσης και διανυσματικές ενσωματώσεις μαζί σε μια ενιαία αρχιτεκτονική διπλού επιπέδου, μειώνοντας δραματικά τις κλήσεις LLM που απαιτούνται τόσο κατά την ευρετηρίαση όσο και κατά τον χρόνο ερωτήματος σε σύγκριση με υλοποιήσεις GraphRAG βασισμένες σε αναφορές της κοινότητας.

Η αυτο-φιλοξενία του LightRAG στο δικό σας VPS διατηρεί τα έγγραφά σας, τις ενσωματώσεις και το γράφημα γνώσης εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Συνδεθείτε σε OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ή οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint, και ενημερώστε τις βάσεις γνώσης σταδιακά χωρίς να αναδομήσετε το καθολικό ευρετήριο — έτσι ώστε τα δυναμικά δεδομένα να παραμένουν ενημερωμένα χωρίς υπέρογκα κόστη επανεπεξεργασίας.