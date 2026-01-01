Αναπτύξτε το LightRAG με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Απλό και γρήγορο πλαίσιο retrieval-augmented generation, συνδυάζοντας vector search με knowledge graphs για ανάλυση σύνθετων εγγράφων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LightRAG
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LightRAG
Το LightRAG είναι ένα ελαφρύ πλαίσιο RAG (retrieval-augmented generation) σχεδιασμένο για την ανάλυση σύνθετων εγγράφων σε τομείς όπως η νομική, η υγειονομική περίθαλψη και τα οικονομικά. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ RAG βασισμένου σε διανύσματα και RAG βασισμένου σε γραφήματα, διαχειριζόμενο γραφήματα γνώσης και διανυσματικές ενσωματώσεις μαζί σε μια ενιαία αρχιτεκτονική διπλού επιπέδου, μειώνοντας δραματικά τις κλήσεις LLM που απαιτούνται τόσο κατά την ευρετηρίαση όσο και κατά τον χρόνο ερωτήματος σε σύγκριση με υλοποιήσεις GraphRAG βασισμένες σε αναφορές της κοινότητας.
Η αυτο-φιλοξενία του LightRAG στο δικό σας VPS διατηρεί τα έγγραφά σας, τις ενσωματώσεις και το γράφημα γνώσης εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Συνδεθείτε σε OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ή οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint, και ενημερώστε τις βάσεις γνώσης σταδιακά χωρίς να αναδομήσετε το καθολικό ευρετήριο — έτσι ώστε τα δυναμικά δεδομένα να παραμένουν ενημερωμένα χωρίς υπέρογκα κόστη επανεπεξεργασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του LightRAG
Ανάκτηση διπλού επιπέδου
Τα Vector embeddings και τα knowledge graph entities συνδυάζονται σε ένα pipeline, ξεπερνώντας το flat vector search στη συλλογιστική μεταξύ εγγράφων, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό το κόστος indexing.
Σταδιακές ενημερώσεις γνώσης
Νέα έγγραφα συγχωνεύονται στο υπάρχον γράφημα χωρίς ανακατασκευή του παγκόσμιου ευρετηρίου, έτσι τα δυναμικά δεδομένα παραμένουν ενημερωμένα χωρίς δαπανηρή επαναεπεξεργασία.
Υποστήριξη παρόχου πολλαπλών LLM
Συνδεθείτε σε OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, ή οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint χωρίς να ξαναγράψετε prompts ή να κάνετε reindexing στα έγγραφά σας.
Πέντε τρόποι ερωτημάτων
Εναλλάξτε μεταξύ στρατηγικών ανάκτησης Naive, Local, Global, Hybrid και Mix για να ταιριάξετε την πολυπλοκότητα του ερωτήματος με τις απαιτήσεις καθυστέρησης και κόστους.
Ενσωματωμένο web UI
Πίνακας ελέγχου βασισμένος σε πρόγραμμα περιήγησης για την εισαγωγή εγγράφων, την εκτέλεση ερωτημάτων και την διαδραστική οπτικοποίηση του παραγόμενου γραφήματος γνώσης.
REST API για ενσωματώσεις
Επαληθευμένα REST endpoints σάς επιτρέπουν να ενσωματώσετε το LightRAG σε υπάρχουσες εφαρμογές και να αυτοματοποιήσετε pipelines εισαγωγής εγγράφων.
Γιατί να τρέξω LightRAG στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.