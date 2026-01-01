Έκπτωση έως 69% για LightRAG

Αναπτύξτε το LightRAG με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Απλό και γρήγορο πλαίσιο retrieval-augmented generation, συνδυάζοντας vector search με knowledge graphs για ανάλυση σύνθετων εγγράφων.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το LightRAG με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LightRAG

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LightRAG

Το LightRAG είναι ένα ελαφρύ πλαίσιο RAG (retrieval-augmented generation) σχεδιασμένο για την ανάλυση σύνθετων εγγράφων σε τομείς όπως η νομική, η υγειονομική περίθαλψη και τα οικονομικά. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ RAG βασισμένου σε διανύσματα και RAG βασισμένου σε γραφήματα, διαχειριζόμενο γραφήματα γνώσης και διανυσματικές ενσωματώσεις μαζί σε μια ενιαία αρχιτεκτονική διπλού επιπέδου, μειώνοντας δραματικά τις κλήσεις LLM που απαιτούνται τόσο κατά την ευρετηρίαση όσο και κατά τον χρόνο ερωτήματος σε σύγκριση με υλοποιήσεις GraphRAG βασισμένες σε αναφορές της κοινότητας.

Η αυτο-φιλοξενία του LightRAG στο δικό σας VPS διατηρεί τα έγγραφά σας, τις ενσωματώσεις και το γράφημα γνώσης εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Συνδεθείτε σε OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ή οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint, και ενημερώστε τις βάσεις γνώσης σταδιακά χωρίς να αναδομήσετε το καθολικό ευρετήριο — έτσι ώστε τα δυναμικά δεδομένα να παραμένουν ενημερωμένα χωρίς υπέρογκα κόστη επανεπεξεργασίας.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του LightRAG

Ανάκτηση διπλού επιπέδου

Τα Vector embeddings και τα knowledge graph entities συνδυάζονται σε ένα pipeline, ξεπερνώντας το flat vector search στη συλλογιστική μεταξύ εγγράφων, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό το κόστος indexing.

Σταδιακές ενημερώσεις γνώσης

Νέα έγγραφα συγχωνεύονται στο υπάρχον γράφημα χωρίς ανακατασκευή του παγκόσμιου ευρετηρίου, έτσι τα δυναμικά δεδομένα παραμένουν ενημερωμένα χωρίς δαπανηρή επαναεπεξεργασία.

Υποστήριξη παρόχου πολλαπλών LLM

Συνδεθείτε σε OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, ή οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint χωρίς να ξαναγράψετε prompts ή να κάνετε reindexing στα έγγραφά σας.

Πέντε τρόποι ερωτημάτων

Εναλλάξτε μεταξύ στρατηγικών ανάκτησης Naive, Local, Global, Hybrid και Mix για να ταιριάξετε την πολυπλοκότητα του ερωτήματος με τις απαιτήσεις καθυστέρησης και κόστους.

Ενσωματωμένο web UI

Πίνακας ελέγχου βασισμένος σε πρόγραμμα περιήγησης για την εισαγωγή εγγράφων, την εκτέλεση ερωτημάτων και την διαδραστική οπτικοποίηση του παραγόμενου γραφήματος γνώσης.

REST API για ενσωματώσεις

Επαληθευμένα REST endpoints σάς επιτρέπουν να ενσωματώσετε το LightRAG σε υπάρχουσες εφαρμογές και να αυτοματοποιήσετε pipelines εισαγωγής εγγράφων.

Γιατί να τρέξω LightRAG στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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