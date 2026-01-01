Αναπτύξτε Drupal με εγκατάσταση ενός κλικ.
CMS ανοιχτού κώδικα επιχειρησιακού επιπέδου που τροφοδοτεί εκατομμύρια ιστοσελίδες παγκοσμίως, από προσωπικά blogs έως κυβερνητικές πύλες μεγάλης κλίμακας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Drupal
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Drupal
Το Drupal είναι ένα ώριμο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου εταιρικού επιπέδου, στο οποίο εμπιστεύονται κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, εταιρείες μέσων ενημέρωσης και οργανισμοί Fortune 500 παγκοσμίως. Η αρθρωτή του αρχιτεκτονική και το εκτεταμένο οικοσύστημα με πάνω από 50.000 συνεισφερόμενα modules επιτρέπουν στις ομάδες να δημιουργήσουν οτιδήποτε, από έναν απλό εκδοτικό ιστότοπο έως μια σύνθετη ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών ιστοτόπων, χωρίς να χρειάζεται να γράψουν ούτε μία γραμμή προσαρμοσμένου κώδικα.
Οι δυνατότητες headless CMS του Drupal, το ισχυρό επίπεδο API και το λεπτομερές σύστημα δικαιωμάτων το καθιστούν ιδανική επιλογή για οργανισμούς που πρέπει να διαχειρίζονται περιεχόμενο σε πολλαπλά κανάλια — web, mobile και πέρα από αυτά — διατηρώντας παράλληλα αυστηρές ροές εργασίας σύνταξης και απαιτήσεις συμμόρφωσης. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το Drupal με ένα backend PostgreSQL για αξιοπιστία και απόδοση επιπέδου παραγωγής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Drupal
Ευέλικτη μοντελοποίηση περιεχομένου
Ορίστε προσαρμοσμένους τύπους περιεχομένου και πεδία για να ταιριάζουν ακριβώς στη συντακτική ροή εργασιών σας, χωρίς να περιορίζεστε από μια σταθερή δομή δεδομένων.
Headless CMS και REST API
Εκθέστε περιεχόμενο μέσω ενός RESTful ή JSON:API interface ώστε οι ομάδες front-end να μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες εμπειρίες σε οποιοδήποτε framework.
Λεπτομερείς ρόλοι και δικαιώματα
Ελέγξτε ακριβώς τι μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί, να δημοσιεύσει ή να διαγράψει ο κάθε ρόλος χρήστη σε ολόκληρη την ιεραρχία του ιστότοπου.
Πολύγλωσση υποστήριξη
Η ενσωματωμένη μετάφραση και διαχείριση γλώσσας σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε περιεχόμενο σε δεκάδες γλώσσες από μία μόνο εγκατάσταση.
Ευρύ module οικοσύστημα
Πάνω από 50.000 συνεισφερόμενα modules επεκτείνουν το Drupal με e-commerce, SEO, διαχείριση μέσων και ενσωματώσεις υπηρεσιών τρίτων.
Γιατί να τρέξω Drupal στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.