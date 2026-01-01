Το Drupal είναι ένα ώριμο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου εταιρικού επιπέδου, στο οποίο εμπιστεύονται κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, εταιρείες μέσων ενημέρωσης και οργανισμοί Fortune 500 παγκοσμίως. Η αρθρωτή του αρχιτεκτονική και το εκτεταμένο οικοσύστημα με πάνω από 50.000 συνεισφερόμενα modules επιτρέπουν στις ομάδες να δημιουργήσουν οτιδήποτε, από έναν απλό εκδοτικό ιστότοπο έως μια σύνθετη ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών ιστοτόπων, χωρίς να χρειάζεται να γράψουν ούτε μία γραμμή προσαρμοσμένου κώδικα.

Οι δυνατότητες headless CMS του Drupal, το ισχυρό επίπεδο API και το λεπτομερές σύστημα δικαιωμάτων το καθιστούν ιδανική επιλογή για οργανισμούς που πρέπει να διαχειρίζονται περιεχόμενο σε πολλαπλά κανάλια — web, mobile και πέρα από αυτά — διατηρώντας παράλληλα αυστηρές ροές εργασίας σύνταξης και απαιτήσεις συμμόρφωσης. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το Drupal με ένα backend PostgreSQL για αξιοπιστία και απόδοση επιπέδου παραγωγής.