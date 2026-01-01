Το Erugo είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαμοιρασμού αρχείων, βασισμένη σε Laravel και Vue.js, που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε αρχεία με ασφάλεια χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες cloud storage. Οι κοινοποιήσεις χρησιμοποιούν φιλικά προς τον άνθρωπο URLs αντί για τυχαία tokens, και κάθε μεταφορά μπορεί να προστατευτεί με κωδικό πρόσβασης, να έχει όριο λήψεων ή να ρυθμιστεί να λήγει αυτόματα μετά από ένα όριο ημερομηνίας ή ώρας.

Σε αντίθεση με τις συνδρομητικές υπηρεσίες cloud, το Erugo αποθηκεύει όλα τα αρχεία στον δικό σας VPS χωρίς όρια αποθήκευσης που επιβάλλονται από ένα pricing tier. Μια λειτουργία reverse share επιτρέπει στους επισκέπτες να ανεβάζουν αρχεία απευθείας στον server σας μέσω ενός συνδέσμου πρόσκλησης μίας χρήσης, και το προσαρμόσιμο branding κάνει το interface να ταιριάζει με τον οργανισμό ή το προσωπικό σας domain.