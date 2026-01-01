Αναπτύξτε το Erugo με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων με φιλικούς προς τον χρήστη συνδέσμους κοινής χρήσης, προστασία με κωδικό πρόσβασης, ελέγχους λήξης και προσαρμοσμένη επωνυμία.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Erugo
Το Erugo είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαμοιρασμού αρχείων, βασισμένη σε Laravel και Vue.js, που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε αρχεία με ασφάλεια χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες cloud storage. Οι κοινοποιήσεις χρησιμοποιούν φιλικά προς τον άνθρωπο URLs αντί για τυχαία tokens, και κάθε μεταφορά μπορεί να προστατευτεί με κωδικό πρόσβασης, να έχει όριο λήψεων ή να ρυθμιστεί να λήγει αυτόματα μετά από ένα όριο ημερομηνίας ή ώρας.
Σε αντίθεση με τις συνδρομητικές υπηρεσίες cloud, το Erugo αποθηκεύει όλα τα αρχεία στον δικό σας VPS χωρίς όρια αποθήκευσης που επιβάλλονται από ένα pricing tier. Μια λειτουργία reverse share επιτρέπει στους επισκέπτες να ανεβάζουν αρχεία απευθείας στον server σας μέσω ενός συνδέσμου πρόσκλησης μίας χρήσης, και το προσαρμόσιμο branding κάνει το interface να ταιριάζει με τον οργανισμό ή το προσωπικό σας domain.
Βασικά χαρακτηριστικά του Erugo
Φιλικοί προς τον χρήστη σύνδεσμοι κοινής χρήσης
Οι κοινοποιήσεις χρησιμοποιούν ευανάγνωστα, αξιομνημόνευτα URLs αντί για τυχαία tokens, κάνοντας τους συνδέσμους ευκολότερους στην επικοινωνία προφορικά ή γραπτά.
Έλεγχοι κωδικού πρόσβασης και λήξης
Προστατέψτε κάθε διανομή με κωδικό πρόσβασης, ορίστε μέγιστο αριθμό λήψεων ή προγραμματίστε αυτόματη λήξη ώστε τα αρχεία να μην παραμένουν προσβάσιμα επ' αόριστον.
Αντίστροφες μεταφορτώσεις κοινής χρήσης
Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο πρόσκλησης μόνο για upload, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να υποβάλουν αρχεία απευθείας στον server σας χωρίς λογαριασμό ή πρόσβαση στο admin panel.
Email ειδοποιήσεις
Λάβετε ειδοποιήσεις όταν γίνει λήψη ενός κοινόχρηστου στοιχείου ή όταν ένας επισκέπτης ολοκληρώσει μια αντίστροφη μεταφόρτωση κοινόχρηστου στοιχείου, χωρίς να απαιτείται μη αυτόματος έλεγχος.
Προσαρμοσμένο branding και θέματα
Προσαρμόστε λογότυπα, φόντα και χρωματικά θέματα ώστε η διεπαφή κοινής χρήσης αρχείων να ταιριάζει στον οργανισμό ή την προσωπική σας επωνυμία.
Γιατί να τρέξω Erugo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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