Αναπτύξτε το DokuWiki με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Απλή, χωρίς βάση δεδομένων πλατφόρμα wiki για τεχνική τεκμηρίωση και βάσεις γνώσεων ομάδων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DokuWiki
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DokuWiki
Το DokuWiki είναι ένα ελαφρύ wiki, συμβατό με πρότυπα, που αποθηκεύει όλο το περιεχόμενο σε αρχεία απλού κειμένου αντί για βάση δεδομένων. Αυτός ο σχεδιασμός που βασίζεται σε αρχεία διατηρεί την εγκατάσταση ελάχιστη και καθιστά τα αντίγραφα ασφαλείας εξαιρετικά απλά — απλά αντιγράψτε τα αρχεία. Παρά την απλότητά του, το DokuWiki παρέχει μια πλήρη εμπειρία επεξεργασίας, ιεραρχική οργάνωση χώρου ονομάτων, λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης και ένα εκτεταμένο οικοσύστημα plugin που μπορεί να επεκτείνει τη λειτουργικότητα χωρίς να προσθέτει πολυπλοκότητα στην υποδομή.
Η αυτο-φιλοξενία του DokuWiki στο VPS σας διατηρεί την τεκμηρίωσή σας ιδιωτική και προσβάσιμη εξ ολοκλήρου με τους δικούς σας όρους. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά χρήστη, εξαρτήσεις από εξωτερικές υπηρεσίες και κανένα δεδομένο δεν φεύγει από την υποδομή σας — καθιστώντας το μια αξιόπιστη μακροπρόθεσμη επιλογή για εσωτερικά wikis, τεχνικά runbooks και βάσεις γνώσεων ομάδων οποιουδήποτε μεγέθους.
Βασικά χαρακτηριστικά του DokuWiki
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Όλο το περιεχόμενο αποθηκεύεται ως αρχεία απλού κειμένου, εξαλείφοντας τη ρύθμιση βάσης δεδομένων και την επιβάρυνση συντήρησης που είναι κοινή σε άλλες πλατφόρμες wiki.
Ενσωματωμένος έλεγχος εκδόσεων
Κάθε επεξεργασία παρακολουθείται με πλήρη προβολή διαφορών και αναίρεση με ένα κλικ, έτσι καμία αλλαγή περιεχομένου δεν χάνεται ποτέ οριστικά.
Ευέλικτος έλεγχος πρόσβασης
Οι ομάδες χρηστών και τα δικαιώματα σε επίπεδο σελίδας σάς επιτρέπουν να περιορίσετε ή να ανοίξετε ενότητες του wiki στο ακριβώς κατάλληλο κοινό.
Πλούσιο plugin οικοσύστημα
Εκατοντάδες community plugins προσθέτουν λειτουργίες όπως ανάδειξη σύνταξης, διαγράμματα, λίστες εργασιών και ενσωματώσεις χωρίς να αγγίζουν τον βασικό κώδικα.
Ευκολία αντιγράφων ασφαλείας
Επειδή το περιεχόμενο είναι απλά αρχεία, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ολόκληρου του wiki είναι τόσο απλή όσο η αντιγραφή ενός καταλόγου ή η συμπερίληψή του σε οποιαδήποτε στρατηγική δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας βασισμένη σε αρχεία.
Γιατί να τρέξω DokuWiki στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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