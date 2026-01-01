Το DokuWiki είναι ένα ελαφρύ wiki, συμβατό με πρότυπα, που αποθηκεύει όλο το περιεχόμενο σε αρχεία απλού κειμένου αντί για βάση δεδομένων. Αυτός ο σχεδιασμός που βασίζεται σε αρχεία διατηρεί την εγκατάσταση ελάχιστη και καθιστά τα αντίγραφα ασφαλείας εξαιρετικά απλά — απλά αντιγράψτε τα αρχεία. Παρά την απλότητά του, το DokuWiki παρέχει μια πλήρη εμπειρία επεξεργασίας, ιεραρχική οργάνωση χώρου ονομάτων, λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης και ένα εκτεταμένο οικοσύστημα plugin που μπορεί να επεκτείνει τη λειτουργικότητα χωρίς να προσθέτει πολυπλοκότητα στην υποδομή.

Η αυτο-φιλοξενία του DokuWiki στο VPS σας διατηρεί την τεκμηρίωσή σας ιδιωτική και προσβάσιμη εξ ολοκλήρου με τους δικούς σας όρους. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά χρήστη, εξαρτήσεις από εξωτερικές υπηρεσίες και κανένα δεδομένο δεν φεύγει από την υποδομή σας — καθιστώντας το μια αξιόπιστη μακροπρόθεσμη επιλογή για εσωτερικά wikis, τεχνικά runbooks και βάσεις γνώσεων ομάδων οποιουδήποτε μεγέθους.