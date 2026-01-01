Το Buildbot είναι ένα πλαίσιο συνεχούς ενσωμάτωσης και παράδοσης βασισμένο σε Python, το οποίο αυτοματοποιεί την κατασκευή, τον έλεγχο και την ανάπτυξη λογισμικού. Σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες CI με συγκεκριμένη φιλοσοφία, το Buildbot είναι πλήρως διαμορφώσιμο σε κώδικα Python — κάθε trigger, scheduler, builder και reporter ορίζεται προγραμματιστικά, δίνοντας στις ομάδες ακριβή έλεγχο στις διαδικασίες κατασκευής τους χωρίς τους περιορισμούς των δηλωτικών σχημάτων YAML.

Η αυτο-φιλοξενία του Buildbot σε ένα VPS διατηρεί την υποδομή κατασκευής σας σε servers που ελέγχετε, χωρίς χρέωση ανά λεπτό, χωρίς όρια αποθετηρίων και χωρίς εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα εξωτερικού παρόχου CI. Η αρχιτεκτονική master-worker κλιμακώνεται από έναν μόνο worker σε ένα μικρό VPS έως δεκάδες workers σε αποκλειστικές μηχανές, όλα συντονισμένα από ένα κεντρικό web dashboard.