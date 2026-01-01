Αναπτύξτε το Buildbot με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ευέλικτο open-source CI/CD πλαίσιο για την αυτοματοποίηση κατασκευών λογισμικού, δοκιμών και αναπτύξεων σε κατανεμημένους εργάτες.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Buildbot
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Buildbot
Το Buildbot είναι ένα πλαίσιο συνεχούς ενσωμάτωσης και παράδοσης βασισμένο σε Python, το οποίο αυτοματοποιεί την κατασκευή, τον έλεγχο και την ανάπτυξη λογισμικού. Σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες CI με συγκεκριμένη φιλοσοφία, το Buildbot είναι πλήρως διαμορφώσιμο σε κώδικα Python — κάθε trigger, scheduler, builder και reporter ορίζεται προγραμματιστικά, δίνοντας στις ομάδες ακριβή έλεγχο στις διαδικασίες κατασκευής τους χωρίς τους περιορισμούς των δηλωτικών σχημάτων YAML.
Η αυτο-φιλοξενία του Buildbot σε ένα VPS διατηρεί την υποδομή κατασκευής σας σε servers που ελέγχετε, χωρίς χρέωση ανά λεπτό, χωρίς όρια αποθετηρίων και χωρίς εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα εξωτερικού παρόχου CI. Η αρχιτεκτονική master-worker κλιμακώνεται από έναν μόνο worker σε ένα μικρό VPS έως δεκάδες workers σε αποκλειστικές μηχανές, όλα συντονισμένα από ένα κεντρικό web dashboard.
Βασικά χαρακτηριστικά του Buildbot
Python-διαμορφωμένες pipelines
Ορίστε κάθε βήμα κατασκευής, ενεργοποιητή και ειδοποίηση σε κώδικα Python για πλήρη ευελιξία που δεν μπορούν να προσφέρουν οι δηλωτικές διαμορφώσεις YAML.
Κατανεμημένη αρχιτεκτονική διεργασιών
Εκτελέστε builds σε οποιονδήποτε αριθμό μονάδων εργασίας — τοπικά containers, απομακρυσμένα μηχανήματα ή cloud VMs — όλα συντονισμένα από έναν master.
Dashboard δημιουργίας Web
Παρακολουθήστε το ιστορικό κατασκευής, τη ζωντανή πρόοδο και την κατάσταση των workers από το web interface του Buildbot με προβολές waterfall, console και grid.
Ευέλικτος προγραμματισμός
Εκκινήστε builds με βάση code commits, χρονοδιαγράμματα, χειροκίνητα αιτήματα ή αποτελέσματα upstream builds, χρησιμοποιώντας composable scheduler objects.
REST API και reporters
Ερωτήστε την κατάσταση δημιουργίας μέσω REST API και στείλτε ειδοποιήσεις σε email, Slack, ελέγχους κατάστασης GitHub ή σε οποιοδήποτε προσαρμοσμένο webhook endpoint.
Γιατί να τρέχω Buildbot στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.