Αναπτύξτε το GreptimeDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Βάση δεδομένων ενοποιημένης παρατηρησιμότητας ανοιχτού κώδικα για μετρήσεις, αρχεία καταγραφής και ίχνη με SQL και PromQL σε μία ενιαία μηχανή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GreptimeDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GreptimeDB
Το GreptimeDB είναι μια βάση δεδομένων παρατηρησιμότητας ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη σε Rust, που αποθηκεύει metrics, logs και traces ως ευρέα συμβάντα σε μια ενιαία στηλοειδή μηχανή. Μία βάση δεδομένων αντικαθιστά το τυπικό τρίο Prometheus, Loki και Elasticsearch, επιτρέποντάς σας να κάνετε JOIN σε σήματα σε SQL και να εξυπηρετείτε dashboards, alerting και AI agents από ένα backend αντί για τρία.
Η αυτο-φιλοξενία του GreptimeDB στο δικό σας VPS διατηρεί την τηλεμετρία υψηλής καρτεσιανότητας υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρέωση SaaS ανά σημείο δεδομένων, και η ίδια περίπτωση υποστηρίζει Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL και InfluxDB line protocol — έτσι οι υπάρχοντες συλλέκτες και τα dashboards συνδέονται χωρίς επανεγγραφές.
Βασικά χαρακτηριστικά του GreptimeDB
Ενιαίο μοντέλο δεδομένων
Αποθηκεύστε metrics, logs και traces ως wide events με χρονοσήμανση σε μία στηλοειδή μηχανή και κάντε JOIN σε σήματα με απλή SQL.
SQL και PromQL
Υποβάλετε ερωτήματα στα ίδια δεδομένα με SQL για analytics και PromQL για κανόνες ειδοποιήσεων Grafana - δεν απαιτείται ξεχωριστό επίπεδο ερωτημάτων ή επίπεδο μετάφρασης.
Εγγενές OpenTelemetry
Λάβετε OTLP για μετρήσεις, καταγραφές και ιχνηλατήσεις απευθείας, χωρίς exporter sidecars ή SDKs συγκεκριμένων προμηθευτών μεταξύ των υπηρεσιών σας και της βάσης δεδομένων.
Ευρεία υποστήριξη πρωτοκόλλου
Αποδεχτείτε Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push, και πελάτες MySQL ή PostgreSQL στην ίδια instance για drop-in μεταφορές.
Ενσωματωμένο web dashboard
Εξερευνήστε πίνακες, εκτελέστε ερωτήματα SQL και PromQL, και ελέγξτε την κατάσταση του cluster από ένα ενσωματωμένο web UI χωρίς να εγκαταστήσετε ένα ξεχωριστό frontend.
Object storage έτοιμο
Διαμορφώστε S3, GCS, ή Azure Blob ως κύριο χώρο αποθήκευσης με τοπική κρυφή μνήμη δίσκου για να μειώσετε το κόστος μακροπρόθεσμης διατήρησης σε τηλεμετρία μεγάλου όγκου.
Γιατί να τρέξω GreptimeDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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