Το GreptimeDB είναι μια βάση δεδομένων παρατηρησιμότητας ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη σε Rust, που αποθηκεύει metrics, logs και traces ως ευρέα συμβάντα σε μια ενιαία στηλοειδή μηχανή. Μία βάση δεδομένων αντικαθιστά το τυπικό τρίο Prometheus, Loki και Elasticsearch, επιτρέποντάς σας να κάνετε JOIN σε σήματα σε SQL και να εξυπηρετείτε dashboards, alerting και AI agents από ένα backend αντί για τρία.

Η αυτο-φιλοξενία του GreptimeDB στο δικό σας VPS διατηρεί την τηλεμετρία υψηλής καρτεσιανότητας υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρέωση SaaS ανά σημείο δεδομένων, και η ίδια περίπτωση υποστηρίζει Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL και InfluxDB line protocol — έτσι οι υπάρχοντες συλλέκτες και τα dashboards συνδέονται χωρίς επανεγγραφές.