Αναπτύξτε το Nexterm με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαχείριση server ανοιχτού κώδικα για συνδέσεις SSH, VNC και RDP, προσβάσιμη εξ ολοκλήρου από το browser σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Nexterm
Το Nexterm είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης server ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί SSH terminal sessions, VNC desktops και RDP connections σε ένα ενιαίο interface προσβάσιμο μέσω browser. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης που απαιτούν έναν local client, το Nexterm τρέχει στο VPS σας και σας παρέχει έναν πλήρη connection hub προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή με browser.
Η αυτο-φιλοξενία του Nexterm στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα server credentials και τα session data σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Ο ενσωματωμένος SFTP file manager, η καταγραφή session, η παρακολούθηση και η υποστήριξη για οργανισμούς και 2FA το καθιστούν μια πρακτική αντικατάσταση για την ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών SSH clients, VNC viewers και RDP tools.
Βασικά χαρακτηριστικά του Nexterm
SSH, VNC, και RDP
Διαχειριστείτε SSH terminals, VNC desktops και RDP sessions από μία μόνο καρτέλα browser - δεν απαιτείται εγκατάσταση τοπικού client σε οποιαδήποτε συσκευή.
SFTP διαχειριστής αρχείων
Περιηγηθείτε, ανεβάστε και κατεβάστε αρχεία σε απομακρυσμένους διακομιστές μέσω μιας ενσωματωμένης διεπαφής SFTP, χωρίς να χρειάζεστε ξεχωριστό πελάτη FTP.
Καταγραφή συνεδρίας
Καταγραφή και αναπαραγωγή συνεδριών τερματικού και επιφάνειας εργασίας για έλεγχο, αναθεώρηση από την ομάδα ή αντιμετώπιση προβλημάτων προηγούμενων αλλαγών.
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Προστατέψτε την πρόσβαση σε όλους τους servers σας με 2FA και OIDC SSO, διασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να ανοίξουν συνδέσεις.
Πολυχρηστικοί οργανισμοί
Διαχωρίστε τους διακομιστές και τα διαπιστευτήρια σε οργανισμούς, ώστε οι ομάδες να μπορούν να μοιράζονται την πρόσβαση χωρίς να εκθέτουν άσχετη υποδομή.
Γιατί να τρέξω Nexterm στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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