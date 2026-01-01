Το Nexterm είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης server ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί SSH terminal sessions, VNC desktops και RDP connections σε ένα ενιαίο interface προσβάσιμο μέσω browser. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης που απαιτούν έναν local client, το Nexterm τρέχει στο VPS σας και σας παρέχει έναν πλήρη connection hub προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή με browser.

Η αυτο-φιλοξενία του Nexterm στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα server credentials και τα session data σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Ο ενσωματωμένος SFTP file manager, η καταγραφή session, η παρακολούθηση και η υποστήριξη για οργανισμούς και 2FA το καθιστούν μια πρακτική αντικατάσταση για την ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών SSH clients, VNC viewers και RDP tools.