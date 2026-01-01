Το NZBGet είναι ένα πρόγραμμα λήψης δυαδικών αρχείων Usenet υψηλής απόδοσης, γραμμένο σε C++, σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση και ελάχιστη χρήση CPU και μνήμης. Κατεβάζει αρχεία NZB από Usenet servers, επιδιορθώνει ελλιπείς αναρτήσεις με PAR2, αποσυμπιέζει αρχεία RAR και παραδίδει τα τελικά αρχεία σε scripts μετα-επεξεργασίας ή σε Arr applications - όλα αυτά από ένα responsive web UI που λειτουργεί σε σχεδόν οποιοδήποτε hardware.

Η αυτο-φιλοξενία του NZBGet σε ένα VPS διατηρεί τις λήψεις σας να λειτουργούν 24/7 σε ένα γρήγορο δίκτυο χωρίς να δεσμεύει έναν οικιακό υπολογιστή. Συνδυάζεται φυσικά με τα Sonarr, Radarr, Lidarr και άλλα εργαλεία αυτοματισμού που παραδίδουν NZB URLs μέσω του REST API του.