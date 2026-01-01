Αναπτύξτε το NZBGet με ένα κλικ.
Αποδοτικό πρόγραμμα λήψης δυαδικών αρχείων Usenet γραμμένο σε C++ με ένα εκλεπτυσμένο web UI και ένα ευρύ οικοσύστημα αυτοματισμού.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NZBGet
Το NZBGet είναι ένα πρόγραμμα λήψης δυαδικών αρχείων Usenet υψηλής απόδοσης, γραμμένο σε C++, σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση και ελάχιστη χρήση CPU και μνήμης. Κατεβάζει αρχεία NZB από Usenet servers, επιδιορθώνει ελλιπείς αναρτήσεις με PAR2, αποσυμπιέζει αρχεία RAR και παραδίδει τα τελικά αρχεία σε scripts μετα-επεξεργασίας ή σε Arr applications - όλα αυτά από ένα responsive web UI που λειτουργεί σε σχεδόν οποιοδήποτε hardware.
Η αυτο-φιλοξενία του NZBGet σε ένα VPS διατηρεί τις λήψεις σας να λειτουργούν 24/7 σε ένα γρήγορο δίκτυο χωρίς να δεσμεύει έναν οικιακό υπολογιστή. Συνδυάζεται φυσικά με τα Sonarr, Radarr, Lidarr και άλλα εργαλεία αυτοματισμού που παραδίδουν NZB URLs μέσω του REST API του.
Βασικά χαρακτηριστικά του NZBGet
Κορυφαίο throughput
Η βάση κώδικα C++ κορεσμεί τις γρήγορες συνδέσεις Usenet με ελάχιστο φόρτο CPU και μνήμης, αφήνοντας χώρο για άλλες υπηρεσίες στον ίδιο VPS.
Επισκευή και αποσυμπίεση PAR2
Αυτόματη επαλήθευση, επισκευή κατεστραμμένων αναρτήσεων και εξαγωγή RAR/RAR5, ώστε οι ολοκληρωμένες λήψεις να καταλήγουν στη βιβλιοθήκη σας έτοιμες προς χρήση.
Έτοιμο για Servarr REST API
Τα Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr και παρόμοια εργαλεία παραδίδουν NZBs απευθείας μέσω του καλά υποστηριζόμενου JSON-RPC API.
Ισχυρή μετα-επεξεργασία
Τα σενάρια προσάρτησης σε κάθε στάδιο λήψης σάς επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε σαρώσεις βιβλιοθήκης πολυμέσων, ειδοποιήσεις, transcoding ή οποιαδήποτε προσαρμοσμένη ροή εργασιών ανά κατηγορία.
Ανταποκρινόμενο web UI
Καθαρή διεπαφή browser με διαχείριση ουράς, στατιστικά ανά server και πλήρη πρόσβαση στις ρυθμίσεις - λειτουργεί ομαλά σε desktop και mobile.
Γιατί να τρέξω NZBGet στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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