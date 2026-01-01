Το ScyllaDB είναι μια open-source, κατανεμημένη βάση δεδομένων NoSQL ευρείας στήλης, γραμμένη σε C++ στο framework Seastar shard-per-core. Υποστηρίζει εγγενώς την Cassandra Query Language (CQL) και το Amazon DynamoDB API, έτσι οι υπάρχουσες εφαρμογές Cassandra και DynamoDB συνδέονται χωρίς αλλαγές στον κώδικα, ενώ λειτουργούν με ένα κλάσμα του hardware.

Η αυτο-φιλοξενία του ScyllaDB στο δικό σας VPS παρέχει στις εφαρμογές προβλέψιμη καθυστέρηση μονοψήφιων χιλιοστών του δευτερολέπτου (latency) για φόρτους εργασίας time-series, IoT, ανταλλαγής μηνυμάτων, ανίχνευσης απάτης και προφίλ χρήστη — χωρίς τιμολόγηση ανά λειτουργία, χωρίς όρια χωρητικότητας ανάγνωσης/εγγραφής και χωρίς vendor lock-in σε ένα managed Cassandra ή DynamoDB tier.