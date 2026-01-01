Αναπτύξτε ScyllaDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Βάση δεδομένων NoSQL υψηλής απόδοσης, άμεσα συμβατή με Apache Cassandra και Amazon DynamoDB.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ScyllaDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ScyllaDB
Το ScyllaDB είναι μια open-source, κατανεμημένη βάση δεδομένων NoSQL ευρείας στήλης, γραμμένη σε C++ στο framework Seastar shard-per-core. Υποστηρίζει εγγενώς την Cassandra Query Language (CQL) και το Amazon DynamoDB API, έτσι οι υπάρχουσες εφαρμογές Cassandra και DynamoDB συνδέονται χωρίς αλλαγές στον κώδικα, ενώ λειτουργούν με ένα κλάσμα του hardware.
Η αυτο-φιλοξενία του ScyllaDB στο δικό σας VPS παρέχει στις εφαρμογές προβλέψιμη καθυστέρηση μονοψήφιων χιλιοστών του δευτερολέπτου (latency) για φόρτους εργασίας time-series, IoT, ανταλλαγής μηνυμάτων, ανίχνευσης απάτης και προφίλ χρήστη — χωρίς τιμολόγηση ανά λειτουργία, χωρίς όρια χωρητικότητας ανάγνωσης/εγγραφής και χωρίς vendor lock-in σε ένα managed Cassandra ή DynamoDB tier.
Βασικά χαρακτηριστικά του ScyllaDB
Cassandra συμβατό
Μιλάει εγγενώς CQL και υποστηρίζει κάθε Cassandra driver, έτσι οι υπάρχουσες Cassandra applications συνδέονται αλλάζοντας μόνο το host address.
DynamoDB API
Το ενσωματωμένο Alternator interface δέχεται το Amazon DynamoDB wire protocol, επιτρέποντας στους DynamoDB clients να λειτουργούν χωρίς τροποποιήσεις σε self-hosted υποδομή.
Shard-Per-Core Μηχανή
Το πλαίσιο Seastar δεσμεύει ένα shard σε κάθε πυρήνα CPU για lock-free, share-nothing εκτέλεση που κορεσμεί όλους τους πυρήνες υπό φόρτο.
Ενσωματωμένες μετρήσεις Prometheus
Το εγγενές /metrics endpoint εκθέτει εκατοντάδες εσωτερικά στοιχεία βάσης δεδομένων για το Prometheus, το Grafana και το ScyllaDB Monitoring Stack.
Εξουσιοδότηση σε επίπεδο γραμμής
Το CassandraAuthorizer επιβάλλει δικαιώματα ανά ρόλο σε keyspaces, πίνακες και σειρές, έτσι ώστε κάθε εφαρμογή να συνδέεται με τα ελάχιστα απαιτούμενα προνόμια.
Γραμμικά επεκτάσιμο
Προσθέστε κόμβους για να κλιμακώσετε το throughput και τον αποθηκευτικό χώρο οριζόντια — οι συστάδες καλύπτουν συνήθως δεκάδες κόμβους που εξυπηρετούν εκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο.
Γιατί να τρέξω ScyllaDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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