Αναπτύξτε το Joomla με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ισχυρό CMS ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων, πυλώνων και διαδικτυακών εφαρμογών με πολύγλωσση υποστήριξη.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Joomla
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Joomla
Το Joomla είναι ένα ώριμο, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου με πάνω από 100 εκατομμύρια λήψεις, που τροφοδοτεί τα πάντα, από προσωπικά ιστολόγια και κοινοτικές πύλες έως εταιρικές εφαρμογές και κυβερνητικούς ιστότοπους. Η προηγμένη διαχείριση χρηστών του, η ενσωματωμένη πολύγλωσση υποστήριξη για 75+ γλώσσες και χιλιάδες επεκτάσεις το καθιστούν μία από τις πιο ευέλικτες πλατφόρμες CMS που είναι διαθέσιμες.
Η αυτο-φιλοξενία του Joomla στο δικό σας VPS σας παρέχει αποκλειστικούς πόρους, πλήρη έλεγχο διαμόρφωσης PHP και MySQL και χωρίς περιορισμούς shared-hosting — έτσι ο ιστότοπός σας κλιμακώνεται με το κοινό σας χωρίς απρόβλεπτη απόδοση ή χρεώσεις ανά επισκέπτη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Joomla
Ενσωματωμένο πολύγλωσσο
Διαχειριστείτε περιεχόμενο σε πάνω από 75 γλώσσες εγγενώς - χωρίς να χρειάζονται plugins τρίτων, καθιστώντας το ιδανικό για διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Προηγμένος έλεγχος πρόσβασης
Ορίστε λεπτομερή δικαιώματα με πολλαπλές ομάδες χρηστών και επίπεδα πρόσβασης, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε ακριβώς ποιος μπορεί να δημιουργεί, να επεξεργάζεται ή να δημοσιεύει περιεχόμενο.
Χιλιάδες επεκτάσεις
Επεκτείνετε το Joomla με templates, components, modules και plugins από το Joomla Extensions Directory για να προσθέσετε οποιαδήποτε λειτουργικότητα απαιτεί ο ιστότοπός σας.
Ενσωματωμένα εργαλεία SEO
Δημιουργεί φιλικά URLs, meta descriptions και sitemaps ενσωματωμένα, για να βελτιώσετε τις κατατάξεις στις μηχανές αναζήτησης χωρίς επιπλέον plugins.
Διαχείριση εκδόσεων περιεχομένου
Παρακολουθήστε κάθε αλλαγή στα άρθρα και επαναφέρετε σε οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση, προστατεύοντας το περιεχόμενό σας από τυχαίες επεξεργασίες ή ανεπιθύμητες αναθεωρήσεις.
Γιατί να τρέξω Joomla στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.