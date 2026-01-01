Το Joomla είναι ένα ώριμο, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου με πάνω από 100 εκατομμύρια λήψεις, που τροφοδοτεί τα πάντα, από προσωπικά ιστολόγια και κοινοτικές πύλες έως εταιρικές εφαρμογές και κυβερνητικούς ιστότοπους. Η προηγμένη διαχείριση χρηστών του, η ενσωματωμένη πολύγλωσση υποστήριξη για 75+ γλώσσες και χιλιάδες επεκτάσεις το καθιστούν μία από τις πιο ευέλικτες πλατφόρμες CMS που είναι διαθέσιμες.

Η αυτο-φιλοξενία του Joomla στο δικό σας VPS σας παρέχει αποκλειστικούς πόρους, πλήρη έλεγχο διαμόρφωσης PHP και MySQL και χωρίς περιορισμούς shared-hosting — έτσι ο ιστότοπός σας κλιμακώνεται με το κοινό σας χωρίς απρόβλεπτη απόδοση ή χρεώσεις ανά επισκέπτη.