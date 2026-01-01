Αναπτύξτε το LazyLibrarian με ένα κλικ.
Εργαλείο αυτοματοποίησης που παρακολουθεί συγγραφείς, βρίσκει ebooks και audiobooks, και τα παραδίδει στους downloaders σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LazyLibrarian
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LazyLibrarian
Το LazyLibrarian είναι το αντίστοιχο, εστιασμένο σε βιβλία, των Sonarr και Radarr — ένας αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής αυτοματισμού που παρακολουθεί τους αγαπημένους σας συγγραφείς, εντοπίζει μεμονωμένες κυκλοφορίες βιβλίων, αναζητά σε Usenet και ευρετήρια torrent για αντίστοιχα αρχεία, και παραδίδει τις επιλεγμένες κυκλοφορίες σε NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα λήψης χρησιμοποιείτε ήδη.
Η αυτο-φιλοξενία του LazyLibrarian σε ένα VPS σας δίνει έναν 24/7 βιβλιοθηκάριο που εντοπίζει νέες κυκλοφορίες τη στιγμή που εμφανίζονται, αφαιρεί διπλότυπα από την υπάρχουσα βιβλιοθήκη σας στο Calibre, και μετονομάζει και προσθέτει ετικέτες σε όλα αυτόματα, έτσι ώστε η συλλογή σας από ebook και audiobook να παραμένει οργανωμένη χωρίς χειροκίνητη εργασία.
Βασικά χαρακτηριστικά του LazyLibrarian
Παρακολούθηση και ανακάλυψη συγγραφέων
Προσθέστε συγγραφείς με βάση το όνομα και το LazyLibrarian δημιουργεί την πλήρη βιβλιογραφία τους από το Goodreads, το Google Books, το OpenLibrary και άλλες πηγές.
Υποστήριξη ηχητικών βιβλίων και ηλεκτρονικών βιβλίων
Χειρίζεται μορφές ηχητικών και ηλεκτρονικών βιβλίων με ξεχωριστούς κανόνες ποιότητας και πηγής για την καθεμία, έτσι μία μόνο μονάδα διαχειρίζεται δύο βιβλιοθήκες.
Ενσωμάτωση Calibre και Goodreads
Εισάγει την υπάρχουσα βιβλιοθήκη σας Calibre για να αποφύγετε διπλότυπα, συγχρονίζει λίστες ανάγνωσης/προς ανάγνωση από το Goodreads, και ενημερώνει αυτόματα τα metadata.
Εγγενής υποστήριξη indexer
Ενσωματωμένα plugins για NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, και δεκάδες Usenet και torrent indexers μέσω Newznab και Torznab.
Παρακολούθηση περιοδικών και σειρών
Παρακολουθεί περιοδικά βασισμένα σε τεύχη και σειρές πολλών βιβλίων, θέτοντας σε ουρά νέες κυκλοφορίες καθώς ευρετηριάζονται, χωρίς μη αυτόματες αναζητήσεις.
Γιατί να τρέξω LazyLibrarian στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.