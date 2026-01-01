Το Local Deep Research είναι ένας βοηθός έρευνας AI ανοιχτού κώδικα με πάνω από 7.200 GitHub stars που εκτελεί ροές εργασίας έρευνας πολλαπλών βημάτων στη δική σας υποδομή. Σχεδιάζει ερωτήματα, συλλέγει πηγές από τον ιστό, παρακολουθεί κενά και παράγει αναφορές με παραπομπές - το ίδιο μοτίβο με τα εμπορικά προϊόντα βαθιάς έρευνας, αλλά με πλήρη έλεγχο του ποιου μοντέλου και ποιων μηχανών αναζήτησης κάνουν τη δουλειά.

Αυτή η ανάπτυξη συνδέει το Local Deep Research με τον προτιμώμενο πάροχο cloud LLM - OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ή οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint - και συνοδεύεται από το SearXNG ως ένα backend αναζήτησης που σέβεται την ιδιωτικότητα, έτσι ώστε τα ερωτήματα έρευνας και οι συγκεντρωμένες πηγές να παραμένουν στο VPS σας, ενώ η εξαγωγή συμπερασμάτων του μοντέλου εκτελείται έναντι του κορυφαίου παρόχου της επιλογής σας.