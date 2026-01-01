Αναπτύξτε Local Deep Research με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted βοηθός έρευνας AI που εκτελεί επαναληπτικές ροές εργασίας εντατικής έρευνας χρησιμοποιώντας παρόχους LLM στο cloud.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Local Deep Research
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Local Deep Research
Το Local Deep Research είναι ένας βοηθός έρευνας AI ανοιχτού κώδικα με πάνω από 7.200 GitHub stars που εκτελεί ροές εργασίας έρευνας πολλαπλών βημάτων στη δική σας υποδομή. Σχεδιάζει ερωτήματα, συλλέγει πηγές από τον ιστό, παρακολουθεί κενά και παράγει αναφορές με παραπομπές - το ίδιο μοτίβο με τα εμπορικά προϊόντα βαθιάς έρευνας, αλλά με πλήρη έλεγχο του ποιου μοντέλου και ποιων μηχανών αναζήτησης κάνουν τη δουλειά.
Αυτή η ανάπτυξη συνδέει το Local Deep Research με τον προτιμώμενο πάροχο cloud LLM - OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ή οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint - και συνοδεύεται από το SearXNG ως ένα backend αναζήτησης που σέβεται την ιδιωτικότητα, έτσι ώστε τα ερωτήματα έρευνας και οι συγκεντρωμένες πηγές να παραμένουν στο VPS σας, ενώ η εξαγωγή συμπερασμάτων του μοντέλου εκτελείται έναντι του κορυφαίου παρόχου της επιλογής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Local Deep Research
Επαναληπτική βαθιά έρευνα
Σχεδιάζει ερωτήματα, παρακολουθεί τα κενά και συγκεντρώνει πηγές σε δομημένες αναφορές με παραπομπές, αντί για μονομερείς απαντήσεις.
Cloud LLM πάροχοι
Λειτουργεί με OpenRouter, OpenAI, Anthropic, και οποιοδήποτε endpoint συμβατό με OpenAI - αλλάξτε παρόχους και μοντέλα από το web UI χωρίς επανεκκίνηση του container.
Ιδιωτικό backend αναζήτησης
Συνοδεύεται από το SearXNG, ώστε τα ερωτήματα αναζήτησης να συγκεντρώνονται από δεκάδες μηχανές αναζήτησης χωρίς να εκτίθενται σε εμπορικούς ιχνηλάτες.
Τα δεδομένα σας παραμένουν
Το ιστορικό έρευνας, οι δημιουργημένες αναφορές και η διαμόρφωση βρίσκονται στο VPS σας — μόνο οι κλήσεις inference μοντέλου φεύγουν από τον διακομιστή, κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά στον πάροχο που επιλέξατε.
Αναφερόμενες, εξαγώγιμες αναφορές
Κάθε ισχυρισμός συνδέεται με την πηγή του, ώστε οι αναφορές να μπορούν να ελεγχθούν, να επαληθευτούν και να εξαχθούν για περαιτέρω χρήση.
Διαδικτυακή διαμόρφωση
Πάροχοι μοντέλων, API keys και ρυθμίσεις αναζήτησης διαχειρίζονται μέσω της ενσωματωμένης σελίδας ρυθμίσεων - χωρίς επεξεργασία αρχείων config στον server.
Γιατί να τρέξω Local Deep Research στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.