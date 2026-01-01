Το VERT είναι ένα εργαλείο μετατροπής αρχείων ανοιχτού κώδικα που επεξεργάζεται τα πάντα τοπικά στον browser χρησιμοποιώντας WebAssembly. Τα αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από τη συσκευή του χρήστη — δεν υπάρχει επεξεργασία από την πλευρά του server, καμία μεταφόρτωση και καμία διατήρηση δεδομένων. Μετατρέπει έγγραφα, εικόνες, ήχο και βίντεο χρησιμοποιώντας FFmpeg-WASM.

Η αυτο-φιλοξενία του VERT σε ένα VPS το καθιστά διαθέσιμο ως ένα ιδιωτικό εργαλείο ομάδας προσβάσιμο από οποιονδήποτε browser χωρίς να βασίζεται σε υπηρεσίες μετατροπής τρίτων. Η μαζική μετατροπή με drag-and-drop, χωρίς όρια μεγέθους αρχείων και μηδενική εξάρτηση από το cloud το καθιστούν μια πρακτική εναλλακτική λύση για ροές εργασίας που λαμβάνουν υπόψη την ιδιωτικότητα.