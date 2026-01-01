Το Apache Pinot είναι ένα κατανεμημένο OLAP datastore πραγματικού χρόνου που αναπτύχθηκε στο LinkedIn και χρησιμοποιείται στην παραγωγή από τις Uber, Stripe, Walmart, Target και Slack για την υποστήριξη αναλύσεων που απευθύνονται σε χρήστες, σε δισεκατομμύρια συμβάντα. Λαμβάνει δεδομένα από πηγές streaming όπως το Kafka και το Kinesis καθώς και από πηγές batch όπως το S3 και το HDFS, και απαντά σε SQL queries σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ακόμη και με χιλιάδες ταυτόχρονους χρήστες.

Η αυτο-φιλοξενία του Pinot στο δικό σας VPS διατηρεί την καθυστέρηση των queries, τις πολιτικές διατήρησης και τη διαμόρφωση των tenant υπό άμεσο έλεγχο, χωρίς χρέωση ανά query ή vendor lock-in. Το Pinot Controller διαθέτει μια ενσωματωμένη web console για schema management, table configuration και ad-hoc SQL exploration.