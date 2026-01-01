Αναπτύξτε το Apache Pinot με εγκατάσταση ενός κλικ.
Κατανεμημένη αποθήκη δεδομένων OLAP πραγματικού χρόνου, σχεδιασμένη για αναλύσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε δεδομένα streaming και batch, σε τεράστια κλίμακα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Pinot
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Pinot
Το Apache Pinot είναι ένα κατανεμημένο OLAP datastore πραγματικού χρόνου που αναπτύχθηκε στο LinkedIn και χρησιμοποιείται στην παραγωγή από τις Uber, Stripe, Walmart, Target και Slack για την υποστήριξη αναλύσεων που απευθύνονται σε χρήστες, σε δισεκατομμύρια συμβάντα. Λαμβάνει δεδομένα από πηγές streaming όπως το Kafka και το Kinesis καθώς και από πηγές batch όπως το S3 και το HDFS, και απαντά σε SQL queries σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ακόμη και με χιλιάδες ταυτόχρονους χρήστες.
Η αυτο-φιλοξενία του Pinot στο δικό σας VPS διατηρεί την καθυστέρηση των queries, τις πολιτικές διατήρησης και τη διαμόρφωση των tenant υπό άμεσο έλεγχο, χωρίς χρέωση ανά query ή vendor lock-in. Το Pinot Controller διαθέτει μια ενσωματωμένη web console για schema management, table configuration και ad-hoc SQL exploration.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Pinot
SQL ερωτήματα σε κλάσματα δευτερολέπτου
Στηλοειδής αποθήκευση με ευρετήρια star-tree, αντεστραμμένα και εύρους, παρέχει καθυστέρηση ερωτήματος p99 σε χιλιοστά του δευτερολέπτου σε δισεκατομμύρια γραμμές.
Εισαγωγή σε πραγματικό χρόνο και ομαδική
Εγγενείς συνδέσεις για Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS και JDBC σάς επιτρέπουν να συνδυάσετε δεδομένα streaming και ιστορικά δεδομένα μέσα σε έναν ενιαίο πίνακα.
Υψηλός ταυτοχρονισμός
Σχεδιασμένο για χιλιάδες ερωτήματα ανά δευτερόλεπτο από πίνακες ελέγχου που βλέπουν οι χρήστες και εσωτερικά προϊόντα ανάλυσης χωρίς προ-υπολογισμό.
Ενσωματωμένη κονσόλα ερωτημάτων
Ο Pinot Controller παρέχει ένα web UI για την περιήγηση σε πίνακες, την εκτέλεση ad-hoc SQL και τη διαχείριση schemas, segments και tenants.
Upsert και dedup πίνακες
Τα primary-key upserts και οι partial updates καθιστούν το Pinot κατάλληλο για change-data-capture και mutable event streams, όχι μόνο append-only logs.
Γιατί να τρέχω Apache Pinot στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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