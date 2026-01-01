Εγκαταστήστε το Gerrit με ένα κλικ.
Πλατφόρμα αναθεώρησης κώδικα εταιρικού επιπέδου, την οποία εμπιστεύονται το Android, το Chromium και μεγάλα έργα ανοιχτού κώδικα παγκοσμίως.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Gerrit
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gerrit
Το Gerrit είναι ένα ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακό σύστημα αναθεώρησης κώδικα, χτισμένο πάνω από το Git. Κάθε αλλαγή υποβάλλεται ως patch set — μια εκδοσιοποιημένη μονάδα αναθεώρησης — την οποία οι συνεργάτες αξιολογούν μέσω ενσωματωμένων σχολίων, εγκρίσεων ψήφων και διαμορφώσιμων κανόνων υποβολής, πριν μπορέσει να συγχωνευθεί. Αρχικά δημιουργήθηκε στην Google και χρησιμοποιείται από τα Android, Chromium και Qt, το Gerrit φέρνει δομημένη πειθαρχία αναθεώρησης σε οποιαδήποτε ομάδα μηχανικών.
Η αυτο-φιλοξενία του Gerrit στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο επί των αποθετηρίων, των δικαιωμάτων πρόσβασης και των ροών εργασίας αναθεώρησης κώδικα. Με την αρχική εκκίνηση όπου ο πρώτος χρήστης γίνεται διαχειριστής, λεπτομερείς κανόνες πρόσβασης ανά έργο και ένα οικοσύστημα plugin με πάνω από 100 επεκτάσεις, είναι χτισμένο για ομάδες που χρειάζονται audit trails και αυστηρές πύλες ποιότητας κώδικα χωρίς να βασίζονται σε πλατφόρμες τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gerrit
Ροή εργασιών αναθεώρησης βασισμένη σε patch
Κάθε αλλαγή κώδικα υποβάλλεται ως ένα εκδοσιακό patch set, δίνοντας στους αναθεωρητές μια σαφή εικόνα κάθε επανάληψης και το πλήρες ιστορικό αναθεωρήσεων.
Λεπτομερή δικαιώματα
Καθορίστε κανόνες πρόσβασης ανά έργο, ανά κλάδο και ανά ενέργεια για άτομα και ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των force-push και των δικαιωμάτων υποβολής.
Ενσωματωμένος σχολιασμός code
Αφήστε σχόλια σε συγκεκριμένες γραμμές κώδικα και απαντήστε inline, διατηρώντας τις συζητήσεις αναθεώρησης άμεσα συνδεδεμένες με τον κώδικα στον οποίο αναφέρονται.
Ενσωμάτωση CI/CD
Ενεργοποιήστε το Jenkins, το Zuul ή οποιοδήποτε σύστημα CI αυτόματα σε νέα patch sets μέσω webhooks και του ενσωματωμένου Events Stream API.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε το Gerrit με 100+ community plugins για έλεγχο ταυτότητας LDAP, μετρήσεις, ειδοποιήσεις και προσαρμοσμένες ροές εργασίας αναθεώρησης.
Διαχείριση πολλαπλών αποθετηρίων
Διαχειριστείτε και ελέγξτε τις αλλαγές σε πολλά αποθετήρια git από μία ενιαία παρουσία με ενοποιημένο έλεγχο πρόσβασης και αρχεία καταγραφής ελέγχου.
Γιατί να τρέξω Gerrit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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