Το Gerrit είναι ένα ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακό σύστημα αναθεώρησης κώδικα, χτισμένο πάνω από το Git. Κάθε αλλαγή υποβάλλεται ως patch set — μια εκδοσιοποιημένη μονάδα αναθεώρησης — την οποία οι συνεργάτες αξιολογούν μέσω ενσωματωμένων σχολίων, εγκρίσεων ψήφων και διαμορφώσιμων κανόνων υποβολής, πριν μπορέσει να συγχωνευθεί. Αρχικά δημιουργήθηκε στην Google και χρησιμοποιείται από τα Android, Chromium και Qt, το Gerrit φέρνει δομημένη πειθαρχία αναθεώρησης σε οποιαδήποτε ομάδα μηχανικών.

Η αυτο-φιλοξενία του Gerrit στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο επί των αποθετηρίων, των δικαιωμάτων πρόσβασης και των ροών εργασίας αναθεώρησης κώδικα. Με την αρχική εκκίνηση όπου ο πρώτος χρήστης γίνεται διαχειριστής, λεπτομερείς κανόνες πρόσβασης ανά έργο και ένα οικοσύστημα plugin με πάνω από 100 επεκτάσεις, είναι χτισμένο για ομάδες που χρειάζονται audit trails και αυστηρές πύλες ποιότητας κώδικα χωρίς να βασίζονται σε πλατφόρμες τρίτων.