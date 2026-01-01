Το ChiefOnboarding είναι μια δωρεάν, open-source πλατφόρμα onboarding εργαζομένων που βοηθά τις ομάδες HR και τους managers να αυτοματοποιήσουν ολόκληρη τη διαδικασία ένταξης νέων υπαλλήλων — από λίστες ελέγχου pre-boarding μέχρι την παροχή λογαριασμών και την ανάθεση εργασιών. Οι νέοι υπάλληλοι μπορούν να ολοκληρώσουν το onboarding τους μέσω μιας web portal ή απευθείας μέσω ενός Slack bot, κάνοντας τη διαδικασία να φαίνεται φυσική, ανεξάρτητα από το πού εργάζονται.

Το self-hosting του ChiefOnboarding στο VPS σας διατηρεί τα ευαίσθητα δεδομένα των εργαζομένων πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς per-seat fees και χωρίς vendor lock-in. Υποστηρίζει πολλές γλώσσες και ζώνες ώρας, καθιστώντας το πρακτικό για κατανεμημένες και διεθνείς ομάδες.