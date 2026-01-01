Αναπτύξτε το ChiefOnboarding με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ενσωμάτωσης εργαζομένων ανοιχτού κώδικα που αυτοματοποιεί τις ροές εργασίας HR και τις ενσωματώσεις Slack για νέους υπαλλήλους.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ChiefOnboarding
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ChiefOnboarding
Το ChiefOnboarding είναι μια δωρεάν, open-source πλατφόρμα onboarding εργαζομένων που βοηθά τις ομάδες HR και τους managers να αυτοματοποιήσουν ολόκληρη τη διαδικασία ένταξης νέων υπαλλήλων — από λίστες ελέγχου pre-boarding μέχρι την παροχή λογαριασμών και την ανάθεση εργασιών. Οι νέοι υπάλληλοι μπορούν να ολοκληρώσουν το onboarding τους μέσω μιας web portal ή απευθείας μέσω ενός Slack bot, κάνοντας τη διαδικασία να φαίνεται φυσική, ανεξάρτητα από το πού εργάζονται.
Το self-hosting του ChiefOnboarding στο VPS σας διατηρεί τα ευαίσθητα δεδομένα των εργαζομένων πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς per-seat fees και χωρίς vendor lock-in. Υποστηρίζει πολλές γλώσσες και ζώνες ώρας, καθιστώντας το πρακτικό για κατανεμημένες και διεθνείς ομάδες.
Βασικά χαρακτηριστικά του ChiefOnboarding
Αυτοματοποιημένες ροές εργασίας
Ενεργοποιεί εργασίες, υπενθυμίσεις και παροχή λογαριασμών αυτόματα με βάση τα ορόσημα ενσωμάτωσης και τα διαμορφώσιμα χρονοδιαγράμματα.
Ενσωμάτωση Slack bot
Οι νέοι υπάλληλοι μπορούν να ολοκληρώσουν εργασίες και να έχουν πρόσβαση σε πόρους απευθείας μέσα στο Slack, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν σε ξεχωριστό web portal.
Ακολουθίες προ-ενεργειών
Ξεκινήστε τη διαδικασία onboarding πριν από την πρώτη ημέρα με αυτοματοποιημένες λίστες ελέγχου pre-boarding και επικοινωνίες καλωσορίσματος.
Πολυγλωσσική υποστήριξη
Εξυπηρετεί κατανεμημένες και διεθνείς ομάδες με ενσωματωμένη υποστήριξη για πολλές γλώσσες και προγραμματισμό με επίγνωση ζώνης ώρας.
Παρακολούθηση εργασιών και πόρων
Ανάθεση εργασιών, κοινή χρήση εγγράφων και παρακολούθηση της ολοκλήρωσης σε όλη την πλήρη διαδικασία ενσωμάτωσης από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου.
Γιατί να τρέχω ChiefOnboarding στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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