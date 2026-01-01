Το Pulse είναι ένα open-source, real-time dashboard παρακολούθησης που σας δίνει μια ενιαία, ενοποιημένη προβολή των Proxmox VE clusters, Proxmox Backup Server instances, Docker hosts και Kubernetes workloads. Ανανεώνει συνεχώς κάθε συνδεδεμένο κόμβο και μεταδίδει μετρήσεις CPU, μνήμης, αποθήκευσης και δικτύου σε ένα γρήγορο web interface, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε την πίεση σε μια εικονική μηχανή, ένα container ή ένα backup datastore τη στιγμή που συμβαίνει και όχι μετά από μια διακοπή λειτουργίας.

Επειδή το Pulse είναι self-hosted, κάθε διαπιστευτήριο και μέτρηση παραμένει στην υποδομή που ελέγχετε, χωρίς τηλεμετρία τρίτων και χωρίς άδεια χρήσης ανά κόμβο. Η εκτέλεσή του στο δικό σας VPS διατηρεί το dashboard προσβάσιμο ακόμα και όταν ένας παρακολουθούμενος host αντιμετωπίζει προβλήματα, και οι διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις ορίου σάς ειδοποιούν μέσω email, webhooks ή chat πριν τα μικρά προβλήματα μετατραπούν σε downtime.