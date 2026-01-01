Αναπτύξτε το Pulse με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πίνακας ελέγχου παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker και Kubernetes με ειδοποιήσεις και ιστορικές μετρήσεις.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pulse
Το Pulse είναι ένα open-source, real-time dashboard παρακολούθησης που σας δίνει μια ενιαία, ενοποιημένη προβολή των Proxmox VE clusters, Proxmox Backup Server instances, Docker hosts και Kubernetes workloads. Ανανεώνει συνεχώς κάθε συνδεδεμένο κόμβο και μεταδίδει μετρήσεις CPU, μνήμης, αποθήκευσης και δικτύου σε ένα γρήγορο web interface, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε την πίεση σε μια εικονική μηχανή, ένα container ή ένα backup datastore τη στιγμή που συμβαίνει και όχι μετά από μια διακοπή λειτουργίας.
Επειδή το Pulse είναι self-hosted, κάθε διαπιστευτήριο και μέτρηση παραμένει στην υποδομή που ελέγχετε, χωρίς τηλεμετρία τρίτων και χωρίς άδεια χρήσης ανά κόμβο. Η εκτέλεσή του στο δικό σας VPS διατηρεί το dashboard προσβάσιμο ακόμα και όταν ένας παρακολουθούμενος host αντιμετωπίζει προβλήματα, και οι διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις ορίου σάς ειδοποιούν μέσω email, webhooks ή chat πριν τα μικρά προβλήματα μετατραπούν σε downtime.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pulse
Ενιαία όψη Proxmox
Παρακολουθήστε πολλαπλά Proxmox VE clusters και Proxmox Backup Server instances από ένα dashboard, με per-VM, per-container και per-datastore metrics.
Μετρήσεις streaming σε πραγματικό χρόνο
Ζωντανά στοιχεία CPU, μνήμης, δίσκου και δικτύου ενημερώνονται συνεχώς μέσω WebSocket, ώστε να βλέπετε τις αλλαγές φόρτου τη στιγμή που συμβαίνουν.
Docker και Kubernetes παρακολούθηση
Παρακολουθήστε τη χρήση πόρων container και pod παράλληλα με τους Proxmox hosts σας για μια συνεπή εικόνα σε όλες τις εικονικές μηχανές και τα container.
Διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις ορίων
Ορίστε όρια σε CPU, memory, storage ή θερμοκρασία και ειδοποιηθείτε μέσω email, webhook ή chat πριν κλιμακωθούν τα ζητήματα.
Agentless API polling
Το Pulse συνδέεται με το Proxmox χρησιμοποιώντας API tokens, οπότε δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί κάτι επιπλέον στους κόμβους που παρακολουθεί.
Γιατί να τρέξω Pulse στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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