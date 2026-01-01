Το Readyset είναι ένα partial-state streaming SQL cache που βρίσκεται μεταξύ της εφαρμογής σας και μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων Postgres ή MySQL. Χρησιμοποιεί το εγγενές πρωτόκολλο επικοινωνίας, έτσι οι εφαρμογές συνδέονται με τον τρέχοντα driver και το connection string τους — χωρίς αλλαγές στον κώδικα, χωρίς επανεγγραφές ORM, χωρίς ξεχωριστή λογική ακύρωσης cache για συντήρηση.

Στο παρασκήνιο, το Readyset χρησιμοποιεί συντήρηση επαυξητικής προβολής για να διατηρεί τα αποτελέσματα των αποθηκευμένων ερωτημάτων ενημερωμένα καθώς αλλάζουν οι υποκείμενοι πίνακες, εξαλείφοντας τα προβλήματα παλαιότητας και cache-stampede των παραδοσιακών key-value caches όπως το Redis ή το Memcached. Το self-hosting σε ένα VPS διατηρεί την κίνηση των ερωτημάτων και τα δεδομένα σε υποδομή που ελέγχετε, ενώ καταργεί τις χρεώσεις ανά ερώτημα των διαχειριζόμενων υπηρεσιών caching.