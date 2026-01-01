Αναπτύξτε το Readyset με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Wire-compatible επίπεδο caching που λειτουργεί μπροστά από Postgres και MySQL για να επιταχύνει τα ερωτήματα και να κλιμακώσει την κίνηση ανάγνωσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Readyset
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Readyset
Το Readyset είναι ένα partial-state streaming SQL cache που βρίσκεται μεταξύ της εφαρμογής σας και μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων Postgres ή MySQL. Χρησιμοποιεί το εγγενές πρωτόκολλο επικοινωνίας, έτσι οι εφαρμογές συνδέονται με τον τρέχοντα driver και το connection string τους — χωρίς αλλαγές στον κώδικα, χωρίς επανεγγραφές ORM, χωρίς ξεχωριστή λογική ακύρωσης cache για συντήρηση.
Στο παρασκήνιο, το Readyset χρησιμοποιεί συντήρηση επαυξητικής προβολής για να διατηρεί τα αποτελέσματα των αποθηκευμένων ερωτημάτων ενημερωμένα καθώς αλλάζουν οι υποκείμενοι πίνακες, εξαλείφοντας τα προβλήματα παλαιότητας και cache-stampede των παραδοσιακών key-value caches όπως το Redis ή το Memcached. Το self-hosting σε ένα VPS διατηρεί την κίνηση των ερωτημάτων και τα δεδομένα σε υποδομή που ελέγχετε, ενώ καταργεί τις χρεώσεις ανά ερώτημα των διαχειριζόμενων υπηρεσιών caching.
Βασικά χαρακτηριστικά του Readyset
Wire-compatible διακομιστής μεσολάβησης
Ενσωματώνεται μεταξύ εφαρμογών και Postgres ή MySQL χωρίς αλλαγές στους drivers, επανεγγραφές ORM ή νέες client libraries για εκμάθηση.
Επαυξητική συντήρηση όψεων
Τα αποτελέσματα ερωτημάτων στην cache ενημερώνονται επιτόπου καθώς αλλάζουν οι πίνακες upstream, έτσι οι αναγνώσεις παραμένουν ενημερωμένες χωρίς μη αυτόματη ακύρωση της cache ή εικασίες TTL.
Ρητό caching ερωτημάτων
Επιλέγετε ποιες SELECT statements να κάνετε cache με μια CREATE CACHE statement, παρέχοντας ακριβή έλεγχο στη χρήση της μνήμης και στο τι επιταχύνεται.
Ενσωματωμένο Grafana dashboard
Ενσωματωμένη παρουσία Grafana μαζί με Prometheus exporter εμφανίζουν μετρήσεις προσωρινά αποθηκευμένων ερωτημάτων, ποσοστά επιτυχίας και καθυστέρηση αναπαραγωγής από τη στιγμή που ξεκινά η στοίβα.
Κλιμάκωση απόδοσης ανάγνωσης
Έντονα φορτία εργασίας ανάγνωσης κατευθύνονται προς τη μνήμη του Readyset αντί να καταπονούν την κύρια βάση δεδομένων, απελευθερώνοντας το upstream για να εξυπηρετήσει εγγραφές και αναλύσεις.
Ισοδυναμία Postgres και MySQL
Ένα ενιαίο δυαδικό αρχείο υποστηρίζει και τις δύο μηχανές, έτσι εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία caching είτε η εφαρμογή σας επικοινωνεί με PostgreSQL είτε με MySQL μέσω του δικτύου.
Γιατί να τρέξω Readyset στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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