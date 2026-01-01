Αναπτύξτε Atomic Server με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα realtime headless CMS και graph database για συνεργατικές βάσεις γνώσης και δομημένο περιεχόμενο.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Atomic Server
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Atomic Server
Το Atomic Server είναι ένα open-source headless CMS και graph database χτισμένο πάνω στο Atomic Data, ένα αυστηρό υποσύνολο του RDF που δίνει σε κάθε κομμάτι περιεχομένου ένα τυποποιημένο σχήμα και ένα σταθερό URL. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CMS που αποθηκεύουν αδιαφανή blobs, το Atomic Server αποθηκεύει δομημένα, συνδεδεμένα δεδομένα που μπορούν να αναζητηθούν, να επικυρωθούν και να συγχρονιστούν σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους clients.
Το self-hosting του Atomic Server στο δικό σας VPS διατηρεί το knowledge graph, τα έγγραφα και τους πίνακές σας υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς vendor lock-in ή χρεώσεις ανά θέση. Τα ενσωματωμένα WebSockets μεταδίδουν ζωντανές ενημερώσεις σε κάθε συνδεδεμένο client, καθιστώντας το μια ισχυρή βάση για εργαλεία συνεργασίας, εσωτερικά wikis και προσαρμοσμένες εφαρμογές που χρειάζονται ένα δομημένο, real-time backend.
Βασικά χαρακτηριστικά του Atomic Server
Συγχρονισμός πραγματικού χρόνου
Τα ενσωματωμένα WebSockets προωθούν άμεσα αλλαγές σε κάθε συνδεδεμένο client, έτσι η συνεργατική επεξεργασία και τα live dashboards λειτουργούν χωρίς επιπλέον υποδομή.
Τυποποιημένο γράφημα γνώσης
Κάθε πόρος έχει ένα schema και ένα μοναδικό URL που βασίζεται σε Atomic Data, προσφέροντας στο περιεχόμενό σας επικύρωση, σύνδεση και δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων που οι απλές αποθήκες εγγράφων δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
Ισχυρός επεξεργαστής πινάκων
Επεξεργαστείτε δομημένες εγγραφές σε ένα UI σαν υπολογιστικό φύλλο με στήλες καθορισμένου τύπου, αναφορές και επικύρωση - ένα οικείο περιβάλλον για μη τεχνικούς συνεργάτες.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η ενσωματωμένη αναζήτηση πλήρους κειμένου ευρετηριάζει αυτόματα κάθε πόρο, καθιστώντας μεγάλες βάσεις γνώσεων άμεσα αναζητήσιμες χωρίς να χρειάζεται διαμόρφωση ξεχωριστής μηχανής.
JS, React, Svelte SDKs
Οι επίσημες βιβλιοθήκες πελάτη επιτρέπουν στους προγραμματιστές να δημιουργούν προσαρμοσμένα front-ends και εφαρμογές που διαβάζουν, γράφουν και εγγράφονται σε ζωντανές αλλαγές μέσω ενός τυποποιημένου API.
Γιατί να τρέχω Atomic Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.