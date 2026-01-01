Το Atomic Server είναι ένα open-source headless CMS και graph database χτισμένο πάνω στο Atomic Data, ένα αυστηρό υποσύνολο του RDF που δίνει σε κάθε κομμάτι περιεχομένου ένα τυποποιημένο σχήμα και ένα σταθερό URL. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CMS που αποθηκεύουν αδιαφανή blobs, το Atomic Server αποθηκεύει δομημένα, συνδεδεμένα δεδομένα που μπορούν να αναζητηθούν, να επικυρωθούν και να συγχρονιστούν σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους clients.

Το self-hosting του Atomic Server στο δικό σας VPS διατηρεί το knowledge graph, τα έγγραφα και τους πίνακές σας υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς vendor lock-in ή χρεώσεις ανά θέση. Τα ενσωματωμένα WebSockets μεταδίδουν ζωντανές ενημερώσεις σε κάθε συνδεδεμένο client, καθιστώντας το μια ισχυρή βάση για εργαλεία συνεργασίας, εσωτερικά wikis και προσαρμοσμένες εφαρμογές που χρειάζονται ένα δομημένο, real-time backend.