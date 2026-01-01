Αναπτύξτε RustDesk με εγκατάσταση ενός κλικ.
Server remote desktop ανοιχτού κώδικα που σας δίνει πλήρη έλεγχο επί της ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης χωρίς συνδρομές ή δρομολόγηση δεδομένων μέσω τρίτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για RustDesk
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RustDesk
Το RustDesk είναι μια πλατφόρμα απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας ανοιχτού κώδικα, χτισμένη σε Rust, προσφέροντας μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση σε TeamViewer και AnyDesk χωρίς όρια χρήσης, περιορισμούς θέσεων ή επαναλαμβανόμενο κόστος άδειας χρήσης. Αναπτύσσει δύο στοιχεία server — hbbs για διαχείριση συνδέσεων και hbbr για αναμετάδοση — επιτρέποντας άμεσες peer-to-peer συνδέσεις με αυτόματη εναλλαγή όταν τα firewalls εμποδίζουν την άμεση δρομολόγηση.
Η αυτο-φιλοξενία του RustDesk server σημαίνει ότι οι συνεδρίες απομακρυσμένης πρόσβασής σας δεν δρομολογούνται ποτέ μέσω υποδομής τρίτων. Τα κλειδιά κρυπτογράφησης, τα αρχεία καταγραφής συνδέσεων και οι πολιτικές πρόσβασης παραμένουν υπό τον έλεγχό σας, καθιστώντας το κατάλληλο για ομάδες IT με αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του RustDesk
Χωρίς χρεώσεις συνδρομής
Εξαλείφει το κόστος αδειοδότησης ανά θέση, τυπικό των εμπορικών remote desktop solutions, καθιστώντας το οικονομικό για αναπτυσσόμενες ομάδες.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Όλες οι απομακρυσμένες συνεδρίες είναι κρυπτογραφημένες, με κρυπτογραφικά κλειδιά αποθηκευμένα στον δικό σας server αντί σε έναν εμπορικό πάροχο.
Διαπλατφορμικοί πελάτες
Εφαρμογές-πελάτες είναι διαθέσιμες για Windows, macOS, Linux, Android και iOS, επιτρέποντας απομακρυσμένη πρόσβαση από σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή.
P2P με εφεδρική αναμετάδοση
Δημιουργεί άμεσες συνδέσεις peer-to-peer για βέλτιστη απόδοση, επανερχόμενο αυτόματα σε relay όταν παρεμβαίνουν τα NAT ή τα firewalls.
Πρόσβαση χωρίς επίβλεψη
Υποστηρίζει μη επιτηρούμενες απομακρυσμένες συνεδρίες για διαχείριση server και συντήρηση εκτός ωραρίου, χωρίς να απαιτείται η παρουσία κάποιου στο απομακρυσμένο μηχάνημα.
Γιατί να τρέξω RustDesk στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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