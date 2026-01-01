Το RustDesk είναι μια πλατφόρμα απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας ανοιχτού κώδικα, χτισμένη σε Rust, προσφέροντας μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση σε TeamViewer και AnyDesk χωρίς όρια χρήσης, περιορισμούς θέσεων ή επαναλαμβανόμενο κόστος άδειας χρήσης. Αναπτύσσει δύο στοιχεία server — hbbs για διαχείριση συνδέσεων και hbbr για αναμετάδοση — επιτρέποντας άμεσες peer-to-peer συνδέσεις με αυτόματη εναλλαγή όταν τα firewalls εμποδίζουν την άμεση δρομολόγηση.

Η αυτο-φιλοξενία του RustDesk server σημαίνει ότι οι συνεδρίες απομακρυσμένης πρόσβασής σας δεν δρομολογούνται ποτέ μέσω υποδομής τρίτων. Τα κλειδιά κρυπτογράφησης, τα αρχεία καταγραφής συνδέσεων και οι πολιτικές πρόσβασης παραμένουν υπό τον έλεγχό σας, καθιστώντας το κατάλληλο για ομάδες IT με αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης.