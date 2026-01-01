Το OpenSearch είναι μια σουίτα αναζήτησης και ανάλυσης ανοιχτού κώδικα, καθοδηγούμενη από την κοινότητα, που προέκυψε από το Elasticsearch 7.10.2 για να διατηρήσει μια πραγματικά ανοιχτή εναλλακτική λύση υπό την άδεια Apache 2.0. Παρέχει αναζήτηση πλήρους κειμένου, ανάλυση δεδομένων καταγραφής και συμβάντων, παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογών και αναλύσεις ασφαλείας μέσω μιας κατανεμημένης, επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής - όλα αυτά χωρίς περιορισμούς ιδιόκτητης αδειοδότησης.

Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει τόσο το OpenSearch όσο και τα OpenSearch Dashboards με ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας, προσφέροντάς σας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αναζήτησης από την πρώτη μέρα. Η αυτο-φιλοξενία σημαίνει ότι όλα τα ευρετηριασμένα δεδομένα και οι αναζητήσεις παραμένουν στη δική σας υποδομή, κάτι που είναι απαραίτητο για οργανισμούς με απαιτήσεις διαμονής δεδομένων ή για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών. Σημείωση: απαιτεί τουλάχιστον 4 GB RAM και επιτρέπει 2-5 λεπτά για την αρχική εκκίνηση.