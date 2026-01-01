Αναπτύξτε το OpenSearch με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μηχανή αναζήτησης και analytics με άδεια Apache 2.0, με OpenSearch Dashboards για οπτικοποίηση δεδομένων και ανάλυση αρχείων καταγραφής.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenSearch
Το OpenSearch είναι μια σουίτα αναζήτησης και ανάλυσης ανοιχτού κώδικα, καθοδηγούμενη από την κοινότητα, που προέκυψε από το Elasticsearch 7.10.2 για να διατηρήσει μια πραγματικά ανοιχτή εναλλακτική λύση υπό την άδεια Apache 2.0. Παρέχει αναζήτηση πλήρους κειμένου, ανάλυση δεδομένων καταγραφής και συμβάντων, παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογών και αναλύσεις ασφαλείας μέσω μιας κατανεμημένης, επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής - όλα αυτά χωρίς περιορισμούς ιδιόκτητης αδειοδότησης.
Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει τόσο το OpenSearch όσο και τα OpenSearch Dashboards με ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας, προσφέροντάς σας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αναζήτησης από την πρώτη μέρα. Η αυτο-φιλοξενία σημαίνει ότι όλα τα ευρετηριασμένα δεδομένα και οι αναζητήσεις παραμένουν στη δική σας υποδομή, κάτι που είναι απαραίτητο για οργανισμούς με απαιτήσεις διαμονής δεδομένων ή για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών. Σημείωση: απαιτεί τουλάχιστον 4 GB RAM και επιτρέπει 2-5 λεπτά για την αρχική εκκίνηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenSearch
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Προηγμένο DSL ερωτημάτων με βαθμολόγηση συνάφειας, faceted navigation, και ευρετηρίαση σε πραγματικό χρόνο για γρήγορα, ακριβή αποτελέσματα αναζήτησης.
OpenSearch Dashboards
Το ενσωματωμένο επίπεδο οπτικοποίησης σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε διαδραστικά dashboards, να εκτελέσετε queries και να εξερευνήσετε δεδομένα χωρίς επιπλέον εργαλεία.
Log Analytics
Συγκέντρωση και ανάλυση αρχείων καταγραφής εφαρμογών και υποδομής σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό ανωμαλιών και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών.
Άδεια Apache 2.0
Χωρίς εμπορικούς περιορισμούς ή αιφνίδιες αλλαγές αδειών - μπορείτε να χρησιμοποιείτε, να τροποποιείτε και να διανέμετε το OpenSearch ελεύθερα.
Ανίχνευση ανωμαλιών
Ενσωματωμένη ανίχνευση ανωμαλιών με τεχνολογία ML και διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις βοηθούν στον εντοπισμό προβλημάτων πριν οι χρήστες τα αναφέρουν.
Γιατί να τρέξω OpenSearch στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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