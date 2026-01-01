Το Pulsarr γεφυρώνει τις λίστες παρακολούθησης του Plex με τα Sonarr και Radarr, μετατρέποντας κάθε πάτημα "Προσθήκη στη λίστα παρακολούθησης" μέσα στην εφαρμογή Plex σε ένα αυτοματοποιημένο αίτημα λήψης — χωρίς δεύτερο front-end, χωρίς ξεχωριστές συνδέσεις και χωρίς προσκλήσεις ανά χρήστη. Παρακολουθεί το Plex σε πραγματικό χρόνο για τους χρήστες Plex Pass και επιστρέφει σε κλιμακωτή αναζήτηση για όλους τους άλλους, στη συνέχεια δρομολογεί κάθε τίτλο στη σωστή περίπτωση Sonarr ή Radarr με βάση κανόνες που ορίζετε εσείς.

Η αυτο-φιλοξενία του Pulsarr στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα λίστας παρακολούθησης, τα δικαιώματα χρήστη και τα κλειδιά API των arr υπό τον έλεγχό σας. Οι ροές εργασίας έγκρισης, τα όρια ανά χρήστη, οι ειδοποιήσεις Discord και ο συγχρονισμός ετικετών Plex λειτουργούν συνεχώς χωρίς να εξαρτώνται από έναν home server που παραμένει online.