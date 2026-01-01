Αναπτύξτε το Pulsarr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ένας επόπτης λίστας παρακολούθησης Plex σε πραγματικό χρόνο που συγχρονίζεται με τα Sonarr και Radarr με έξυπνους κανόνες δρομολόγησης περιεχομένου.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pulsarr
Το Pulsarr γεφυρώνει τις λίστες παρακολούθησης του Plex με τα Sonarr και Radarr, μετατρέποντας κάθε πάτημα "Προσθήκη στη λίστα παρακολούθησης" μέσα στην εφαρμογή Plex σε ένα αυτοματοποιημένο αίτημα λήψης — χωρίς δεύτερο front-end, χωρίς ξεχωριστές συνδέσεις και χωρίς προσκλήσεις ανά χρήστη. Παρακολουθεί το Plex σε πραγματικό χρόνο για τους χρήστες Plex Pass και επιστρέφει σε κλιμακωτή αναζήτηση για όλους τους άλλους, στη συνέχεια δρομολογεί κάθε τίτλο στη σωστή περίπτωση Sonarr ή Radarr με βάση κανόνες που ορίζετε εσείς.
Η αυτο-φιλοξενία του Pulsarr στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα λίστας παρακολούθησης, τα δικαιώματα χρήστη και τα κλειδιά API των arr υπό τον έλεγχό σας. Οι ροές εργασίας έγκρισης, τα όρια ανά χρήστη, οι ειδοποιήσεις Discord και ο συγχρονισμός ετικετών Plex λειτουργούν συνεχώς χωρίς να εξαρτώνται από έναν home server που παραμένει online.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pulsarr
Συγχρονισμός watchlist σε πραγματικό χρόνο
Οι προσθήκες στη λίστα παρακολούθησης από χρήστες Plex Pass ενεργοποιούν άμεσα αιτήματα Sonarr ή Radarr, με κλιμακωτό polling που καλύπτει λογαριασμούς non-Pass.
Έξυπνη δρομολόγηση περιεχομένου
Δημιουργήστε κανόνες AND/OR χρησιμοποιώντας είδος, χρήστη, γλώσσα, έτος, πιστοποίηση, αξιολογήσεις ή υπηρεσία streaming για να δρομολογήσετε περιεχόμενο στη σωστή περίπτωση arr.
Έγκριση και ποσοστώσεις
Θέστε σε αναμονή αιτήματα για έγκριση διαχειριστή και επιβάλετε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία όρια ανά χρήστη για να διατηρήσετε τις ουρές λήψης υπό έλεγχο.
Ενσωμάτωση Discord bot
Διαχειριστείτε εγκρίσεις, δείτε την κατάσταση αιτημάτων και ενεργοποιήστε ενέργειες απευθείας από το Discord χρησιμοποιώντας διαδραστικές εντολές slash.
Υποστήριξη Multi-instance
Διανείμετε περιεχόμενο σε πολλαπλά Sonarr και Radarr instances με συγχρονισμένο tagging, ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιος χρήστης ζήτησε τι.
Ευέλικτες ειδοποιήσεις
Στείλτε ενημερώσεις μέσω Plex mobile push, Discord, webhooks, ή 80+ υπηρεσιών μέσω Apprise όταν περιεχόμενο προστίθεται στη βιβλιοθήκη σας.
Γιατί να τρέξω Pulsarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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