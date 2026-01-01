Το Ollama είναι το κορυφαίο πλαίσιο ανοιχτού κώδικα για την τοπική εκτέλεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, υποστηρίζοντας τα Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek και 100+ άλλα χωρίς εξαρτήσεις από το cloud. Χειρίζεται αυτόματα την κβάντωση μοντέλων, την επιτάχυνση GPU και τη διαχείριση μνήμης, εκθέτοντας ένα REST API που είναι συμβατό με τη μορφή OpenAI, έτσι ώστε τα υπάρχοντα εργαλεία και οι ενσωματώσεις να λειτουργούν χωρίς τροποποίηση.

Η αυτο-φιλοξενία του Ollama στο VPS σας εξαλείφει το κόστος ανά token, αφαιρεί τα όρια ρυθμού και διασφαλίζει ότι κάθε προτροπή και απάντηση παραμένει στη δική σας υποδομή. Είναι το ιδανικό backend για ομάδες που δημιουργούν εφαρμογές με AI ή για οποιονδήποτε χρειάζεται ιδιωτική, πάντα διαθέσιμη εξαγωγή συμπερασμάτων γλωσσικού μοντέλου.