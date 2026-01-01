Αναπτύξτε το Ollama με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εκτελέστε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα στον δικό σας VPS χωρίς κόστος API και με πλήρη προστασία δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Ollama
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ollama
Το Ollama είναι το κορυφαίο πλαίσιο ανοιχτού κώδικα για την τοπική εκτέλεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, υποστηρίζοντας τα Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek και 100+ άλλα χωρίς εξαρτήσεις από το cloud. Χειρίζεται αυτόματα την κβάντωση μοντέλων, την επιτάχυνση GPU και τη διαχείριση μνήμης, εκθέτοντας ένα REST API που είναι συμβατό με τη μορφή OpenAI, έτσι ώστε τα υπάρχοντα εργαλεία και οι ενσωματώσεις να λειτουργούν χωρίς τροποποίηση.
Η αυτο-φιλοξενία του Ollama στο VPS σας εξαλείφει το κόστος ανά token, αφαιρεί τα όρια ρυθμού και διασφαλίζει ότι κάθε προτροπή και απάντηση παραμένει στη δική σας υποδομή. Είναι το ιδανικό backend για ομάδες που δημιουργούν εφαρμογές με AI ή για οποιονδήποτε χρειάζεται ιδιωτική, πάντα διαθέσιμη εξαγωγή συμπερασμάτων γλωσσικού μοντέλου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ollama
100+ Ανοιχτά μοντέλα
Τραβήξτε και εκτελέστε Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, και δεκάδες άλλα με μία μόνο εντολή.
API συμβατό με OpenAI
Το REST API άμεσης ενσωμάτωσης επιτρέπει σε υπάρχοντα εργαλεία, SDKs και ενσωματώσεις να συνδεθούν με το Ollama χωρίς αλλαγές στον κώδικα.
Επιτάχυνση GPU
Η αυτόματη υποστήριξη NVIDIA CUDA και Apple Metal επιταχύνει σημαντικά τη συμπερασματολογία σε σύγκριση με ρυθμίσεις μόνο με CPU.
Πολυτροπική υποστήριξη
Εκτελέστε μοντέλα όρασης όπως το LLaVA για να επεξεργάζεστε εικόνες και κείμενο στην ίδια συνομιλία.
Προσαρμοσμένα Modelfiles
Δημιουργήστε προσαρμοσμένα μοντέλα με προτροπές συστήματος, ρυθμίσεις θερμοκρασίας και προσαρμοσμένες παραμέτρους χρησιμοποιώντας Modelfiles.
Γιατί να τρέξω Ollama στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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