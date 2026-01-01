Το OpenPanel είναι μια self-hosted πλατφόρμα analytics, φτιαγμένη για product teams που θέλουν insights σε βάθος Mixpanel χωρίς τιμολόγηση SaaS ή έκθεση δεδομένων σε τρίτους. Παρακολουθεί προσαρμοσμένα events, δημιουργεί προφίλ χρηστών και παρέχει real-time dashboards που καλύπτουν funnels, cohorts, αποτελέσματα A/B test και session replays — όλα από ένα ενιαίο interface.

Η εγκατάσταση στο δικό σας VPS θέτει τα ακατέργαστα event data πλήρως υπό τον έλεγχό σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά event, κανένα όριο δειγματοληψίας και καμία ανάγκη να δρομολογείτε δεδομένα χρήστη μέσω εξωτερικών υπηρεσιών. Το ClickHouse τροφοδοτεί το analytics backend, έτσι τα dashboards παραμένουν responsive καθώς αυξάνεται ο όγκος των events σας.