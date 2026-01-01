Αναπτύξτε το OpenPanel με ένα κλικ.
Αναλύσεις προϊόντων ανοιχτού κώδικα με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, με παρακολούθηση συμβάντων, διοχετεύσεις χρηστών, επανάληψη συνεδριών και πίνακες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenPanel
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenPanel
Το OpenPanel είναι μια self-hosted πλατφόρμα analytics, φτιαγμένη για product teams που θέλουν insights σε βάθος Mixpanel χωρίς τιμολόγηση SaaS ή έκθεση δεδομένων σε τρίτους. Παρακολουθεί προσαρμοσμένα events, δημιουργεί προφίλ χρηστών και παρέχει real-time dashboards που καλύπτουν funnels, cohorts, αποτελέσματα A/B test και session replays — όλα από ένα ενιαίο interface.
Η εγκατάσταση στο δικό σας VPS θέτει τα ακατέργαστα event data πλήρως υπό τον έλεγχό σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά event, κανένα όριο δειγματοληψίας και καμία ανάγκη να δρομολογείτε δεδομένα χρήστη μέσω εξωτερικών υπηρεσιών. Το ClickHouse τροφοδοτεί το analytics backend, έτσι τα dashboards παραμένουν responsive καθώς αυξάνεται ο όγκος των events σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenPanel
Πίνακες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο
Δείτε ζωντανές ροές εκδηλώσεων και βασικές μετρήσεις προϊόντων άμεσα, χωρίς καθυστέρηση μεταξύ των ενεργειών των χρηστών και των ενημερώσεων του dashboard.
Ανάλυση διοχέτευσης
Ορίστε κανάλια μετατροπής πολλαπλών βημάτων για να εντοπίσετε ακριβώς πού οι χρήστες εγκαταλείπουν στις ροές προϊόντων.
Session replay
Καταγράψτε και αναπαράγετε μεμονωμένες συνεδρίες χρηστών με ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου απορρήτου για να καλύψετε ευαίσθητα πεδία εισόδου.
Ομάδα και διατήρηση
Ομαδοποίηση χρηστών με βάση κοινές συμπεριφορές ή χαρακτηριστικά και μέτρηση του πώς αλλάζει η αφοσίωση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
A/B testing
Παρακολουθήστε παραλλαγές πειραμάτων απευθείας στο OpenPanel για να μετρήσετε τον αντίκτυπο μετατροπών χωρίς εξωτερικά εργαλεία πειραματισμού.
Παρακολούθηση χωρίς cookies
Η cookieless παρακολούθηση συμβάντων χωρίς αποτύπωμα διατηρεί τα analytics σας συμβατά με τον GDPR χωρίς να απαιτούνται μπάνερ συγκατάθεσης cookie.
Γιατί να τρέξω OpenPanel στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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