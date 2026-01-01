Αναπτύξτε το SilverBullet με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εφαρμογή λήψης σημειώσεων ανοιχτού κώδικα με Markdown, ζωντανά ερωτήματα και ένα σύστημα plugin που λειτουργεί στον browser σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SilverBullet
Το SilverBullet είναι μια εφαρμογή λήψης σημειώσεων ανοιχτού κώδικα, self-hosted, βασισμένη στο Markdown και σχεδιασμένη για διαχείριση προσωπικής γνώσης. Λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser σας ως progressive web app, διατηρώντας όλα τα δεδομένα στον δικό σας server — παρέχοντάς σας πρόσβαση εκτός σύνδεσης, ζωντανά ερωτήματα στις σημειώσεις σας και ένα ισχυρό σύστημα προσθηκών για επεκτασιμότητα.
Το self-hosting του SilverBullet στον VPS σας σημαίνει ότι οι σημειώσεις σας είναι πάντα προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή, συγχρονισμένες σε πραγματικό χρόνο και αποθηκευμένες ιδιωτικά χωρίς να βασίζεστε σε καμία υπηρεσία λήψης σημειώσεων cloud.
Βασικά χαρακτηριστικά του SilverBullet
Ζωντανά ερωτήματα
Ενσωματώστε δυναμικά ερωτήματα μέσα στις σημειώσεις που αντλούν και εμφανίζουν δεδομένα από ολόκληρη τη βάση γνώσεων σε πραγματικό χρόνο.
Οικοσύστημα πρόσθετων
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με plugins κοινότητας για εργασίες, ημερολόγια, Git sync, AI completion και άλλα.
Offline-first PWA
Λειτουργεί εκτός σύνδεσης ως progressive web app - οι επεξεργασίες συγχρονίζονται αυτόματα όταν επανασυνδεθείτε.
Εγγενές Markdown
Γράψτε σε τυπικό Markdown με συνδέσμους τύπου wiki, ετικέτες και μεταδεδομένα front matter για δομημένη τήρηση σημειώσεων.
Παλέτα εντολών
Διεπαφή με χρήση πληκτρολογίου, με slash commands και command palette για γρήγορη πλοήγηση και ενέργειες.
Γιατί να τρέξω SilverBullet στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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