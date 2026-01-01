Το SilverBullet είναι μια εφαρμογή λήψης σημειώσεων ανοιχτού κώδικα, self-hosted, βασισμένη στο Markdown και σχεδιασμένη για διαχείριση προσωπικής γνώσης. Λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser σας ως progressive web app, διατηρώντας όλα τα δεδομένα στον δικό σας server — παρέχοντάς σας πρόσβαση εκτός σύνδεσης, ζωντανά ερωτήματα στις σημειώσεις σας και ένα ισχυρό σύστημα προσθηκών για επεκτασιμότητα.

Το self-hosting του SilverBullet στον VPS σας σημαίνει ότι οι σημειώσεις σας είναι πάντα προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή, συγχρονισμένες σε πραγματικό χρόνο και αποθηκευμένες ιδιωτικά χωρίς να βασίζεστε σε καμία υπηρεσία λήψης σημειώσεων cloud.