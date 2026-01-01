Έκπτωση έως 69% για SmokePing

Αναπτύξτε το SmokePing με εγκατάσταση ενός κλικ.

Μια συνεχής παρακολούθηση καθυστέρησης και απώλειας πακέτων που οπτικοποιεί τη διακύμανση του δικτύου και την προσβασιμότητα ως καπνιστά γραφήματα RRD.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το SmokePing με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SmokePing

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SmokePing

Το SmokePing είναι ένας μακροχρόνιος παρατηρητής καθυστέρησης (latency monitor) που ελέγχει στόχους σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποδίδει τα αποτελέσματα ως "smokey" γραφήματα RRD, όπου η χρωματική ζώνη γύρω από τη διάμεσο οπτικοποιεί το jitter και την απώλεια πακέτων με μια ματιά. Δημιουργήθηκε από τον Tobias Oetiker (τον δημιουργό των MRTG και RRDtool), έχει υπάρξει το de facto εργαλείο προσβασιμότητας δικτύου για ISPs, παρόχους hosting και home labs για πάνω από είκοσι χρόνια.

Η αυτο-φιλοξενία του SmokePing στο δικό σας VPS σας δίνει ένα μόνιμο πλεονεκτικό σημείο για τη μέτρηση του πώς μια σταθερή τοποθεσία βλέπει το υπόλοιπο διαδίκτυο — χρήσιμο για τη διάγνωση προβλημάτων ISP, τη σύγκριση παρόχων transit, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης SLA για απομακρυσμένες τοποθεσίες και τη διατήρηση μακροπρόθεσμου αρχείου για το πόσο προσβάσιμες είναι οι υπηρεσίες σας. Η υλοποίηση συνοδεύεται από επίμονα volumes τόσο για τη διαμόρφωση όσο και για την ιστορική βάση δεδομένων RRD.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του SmokePing

Καπνιστά γραφήματα RRD

Απεικονίστε τη μέση latency με μια έγχρωμη ζώνη που δείχνει τη διακύμανση και την απώλεια πακέτων σε μία εικόνα, καθιστώντας το jitter και τα brownouts άμεσα ορατά.

Πολλαπλοί τύποι ανιχνευτών

Συνδυάστε ανιχνεύσεις ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing και Curl σε μία ενιαία υλοποίηση για να παρακολουθείτε διαδρομές δικτύου και την προσβασιμότητα εφαρμογών μαζί.

Ιεραρχικοί στόχοι

Ομαδοποιήστε τους στόχους σε δενδροειδείς ενότητες ώστε τα dashboards να παραμένουν ευανάγνωστα όταν παρακολουθείτε πολλούς hosts σε περιοχές, τοποθεσίες ή παρόχους.

Ειδοποιήσεις ορίων

Ενεργοποιεί ειδοποιήσεις μέσω email ή βάσει script όταν ένας στόχος υπερβαίνει διαμορφώσιμα όρια απώλειας ή καθυστέρησης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Master / slave ανιχνευτές

Εκτελέστε επιπλέον SmokePing nodes ως slaves σε απομακρυσμένα σημεία παρατήρησης και συγκεντρώστε τα αποτελέσματά τους στο master UI για multi-location monitoring.

Μακροπρόθεσμη διατήρηση

Οι βάσεις δεδομένων RRD Round-robin διατηρούν καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες προβολές με σταθερή χρήση δίσκου, ιδανικές για τον εντοπισμό μακροχρόνιων υποβαθμίσεων.

Γιατί να τρέξω SmokePing στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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