Αναπτύξτε το SmokePing με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μια συνεχής παρακολούθηση καθυστέρησης και απώλειας πακέτων που οπτικοποιεί τη διακύμανση του δικτύου και την προσβασιμότητα ως καπνιστά γραφήματα RRD.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SmokePing
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SmokePing
Το SmokePing είναι ένας μακροχρόνιος παρατηρητής καθυστέρησης (latency monitor) που ελέγχει στόχους σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποδίδει τα αποτελέσματα ως "smokey" γραφήματα RRD, όπου η χρωματική ζώνη γύρω από τη διάμεσο οπτικοποιεί το jitter και την απώλεια πακέτων με μια ματιά. Δημιουργήθηκε από τον Tobias Oetiker (τον δημιουργό των MRTG και RRDtool), έχει υπάρξει το de facto εργαλείο προσβασιμότητας δικτύου για ISPs, παρόχους hosting και home labs για πάνω από είκοσι χρόνια.
Η αυτο-φιλοξενία του SmokePing στο δικό σας VPS σας δίνει ένα μόνιμο πλεονεκτικό σημείο για τη μέτρηση του πώς μια σταθερή τοποθεσία βλέπει το υπόλοιπο διαδίκτυο — χρήσιμο για τη διάγνωση προβλημάτων ISP, τη σύγκριση παρόχων transit, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης SLA για απομακρυσμένες τοποθεσίες και τη διατήρηση μακροπρόθεσμου αρχείου για το πόσο προσβάσιμες είναι οι υπηρεσίες σας. Η υλοποίηση συνοδεύεται από επίμονα volumes τόσο για τη διαμόρφωση όσο και για την ιστορική βάση δεδομένων RRD.
Βασικά χαρακτηριστικά του SmokePing
Καπνιστά γραφήματα RRD
Απεικονίστε τη μέση latency με μια έγχρωμη ζώνη που δείχνει τη διακύμανση και την απώλεια πακέτων σε μία εικόνα, καθιστώντας το jitter και τα brownouts άμεσα ορατά.
Πολλαπλοί τύποι ανιχνευτών
Συνδυάστε ανιχνεύσεις ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing και Curl σε μία ενιαία υλοποίηση για να παρακολουθείτε διαδρομές δικτύου και την προσβασιμότητα εφαρμογών μαζί.
Ιεραρχικοί στόχοι
Ομαδοποιήστε τους στόχους σε δενδροειδείς ενότητες ώστε τα dashboards να παραμένουν ευανάγνωστα όταν παρακολουθείτε πολλούς hosts σε περιοχές, τοποθεσίες ή παρόχους.
Ειδοποιήσεις ορίων
Ενεργοποιεί ειδοποιήσεις μέσω email ή βάσει script όταν ένας στόχος υπερβαίνει διαμορφώσιμα όρια απώλειας ή καθυστέρησης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Master / slave ανιχνευτές
Εκτελέστε επιπλέον SmokePing nodes ως slaves σε απομακρυσμένα σημεία παρατήρησης και συγκεντρώστε τα αποτελέσματά τους στο master UI για multi-location monitoring.
Μακροπρόθεσμη διατήρηση
Οι βάσεις δεδομένων RRD Round-robin διατηρούν καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες προβολές με σταθερή χρήση δίσκου, ιδανικές για τον εντοπισμό μακροχρόνιων υποβαθμίσεων.
Γιατί να τρέξω SmokePing στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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