Το SmokePing είναι ένας μακροχρόνιος παρατηρητής καθυστέρησης (latency monitor) που ελέγχει στόχους σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποδίδει τα αποτελέσματα ως "smokey" γραφήματα RRD, όπου η χρωματική ζώνη γύρω από τη διάμεσο οπτικοποιεί το jitter και την απώλεια πακέτων με μια ματιά. Δημιουργήθηκε από τον Tobias Oetiker (τον δημιουργό των MRTG και RRDtool), έχει υπάρξει το de facto εργαλείο προσβασιμότητας δικτύου για ISPs, παρόχους hosting και home labs για πάνω από είκοσι χρόνια.

Η αυτο-φιλοξενία του SmokePing στο δικό σας VPS σας δίνει ένα μόνιμο πλεονεκτικό σημείο για τη μέτρηση του πώς μια σταθερή τοποθεσία βλέπει το υπόλοιπο διαδίκτυο — χρήσιμο για τη διάγνωση προβλημάτων ISP, τη σύγκριση παρόχων transit, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης SLA για απομακρυσμένες τοποθεσίες και τη διατήρηση μακροπρόθεσμου αρχείου για το πόσο προσβάσιμες είναι οι υπηρεσίες σας. Η υλοποίηση συνοδεύεται από επίμονα volumes τόσο για τη διαμόρφωση όσο και για την ιστορική βάση δεδομένων RRD.