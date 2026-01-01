Αναπτύξτε το SkySend με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο, αυτο-φιλοξενούμενη κοινή χρήση αρχείων και σημειώσεων με αρχιτεκτονική server zero-knowledge.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SkySend
Το SkySend είναι μια μινιμαλιστική υπηρεσία με δυνατότητα self-hosting για κοινή χρήση αρχείων και σημειώσεων με end-to-end encryption. Τα αρχεία και οι σημειώσεις κρυπτογραφούνται εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας AES-256-GCM πριν φτάσουν στον server, έτσι ο server αποθηκεύει μόνο κρυπτογραφημένα blobs και δεν έχει ποτέ πρόσβαση στο κλειδί αποκρυπτογράφησης. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί, ούτε telemetry, ούτε analytics.
Το self-hosting του SkySend στον δικό σας VPS διατηρεί το κοινόχρηστο περιεχόμενο υπό τον πλήρη έλεγχό σας, διατηρώντας παράλληλα τις εγγυήσεις απορρήτου του zero-knowledge encryption. Εμπνευσμένο από τα Mozilla Send και PrivateBin, χρησιμοποιεί σύγχρονα πρωτόγονα ασφαλείας όπως η παραγωγή κλειδιού HKDF-SHA256 και η προστασία κωδικού πρόσβασης Argon2id για να προσφέρει μια γρήγορη, ασφαλή εναλλακτική λύση έναντι των εμπορικών υπηρεσιών κοινής χρήσης αρχείων.
Βασικά χαρακτηριστικά του SkySend
Κρυπτογράφηση μηδενικής γνώσης
Η κρυπτογράφηση ροής AES-256-GCM πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης, με το κλειδί αποκρυπτογράφησης να βρίσκεται μόνο στο τμήμα URL και να μην φτάνει ποτέ στον server.
Δεν απαιτούνται λογαριασμοί
Ανεβάστε αρχεία ή μοιραστείτε σημειώσεις άμεσα χωρίς εγγραφή, τηλεμετρία ή παρακολούθηση - οι σύνδεσμοι κοινής χρήσης λειτουργούν για οποιονδήποτε παραλήπτη χωρίς να απαιτείται εγγραφή.
Κρυπτογραφημένες σημειώσεις
Μοιραστείτε αποσπάσματα κειμένου, κωδικούς πρόσβασης, κώδικα με syntax highlighting, Markdown, ή κλειδιά SSH με προαιρετική λειτουργία αυτοκαταστροφής μετά την ανάγνωση και ρυθμιζόμενα όρια προβολής.
Προστασία κωδικού πρόσβασης
Προαιρετική προστασία κωδικού πρόσβασης Argon2id με παραγωγή κλειδιού εντατική σε μνήμη και ανθεκτική σε GPU για άμυνα έναντι επιθέσεων brute-force σε κοινόχρηστο περιεχόμενο.
S3-συμβατός αποθηκευτικός χώρος
Προαιρετική υποστήριξη backend για Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner και Wasabi, με presigned URLs για άμεσες λήψεις που επιβάλλουν λήξη και όρια.
Ρυθμιζόμενη λήξη
Ορίστε όρια λήψης και χρόνους λήξης ανά μεταφόρτωση, με αυτόματο καθαρισμό των ληγμένων καταχωρήσεων και ένα ενσωματωμένο dashboard για την παρακολούθηση ενεργών κοινοποιήσεων.
Γιατί να τρέξω SkySend στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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