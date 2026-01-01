Το SkySend είναι μια μινιμαλιστική υπηρεσία με δυνατότητα self-hosting για κοινή χρήση αρχείων και σημειώσεων με end-to-end encryption. Τα αρχεία και οι σημειώσεις κρυπτογραφούνται εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας AES-256-GCM πριν φτάσουν στον server, έτσι ο server αποθηκεύει μόνο κρυπτογραφημένα blobs και δεν έχει ποτέ πρόσβαση στο κλειδί αποκρυπτογράφησης. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί, ούτε telemetry, ούτε analytics.

Το self-hosting του SkySend στον δικό σας VPS διατηρεί το κοινόχρηστο περιεχόμενο υπό τον πλήρη έλεγχό σας, διατηρώντας παράλληλα τις εγγυήσεις απορρήτου του zero-knowledge encryption. Εμπνευσμένο από τα Mozilla Send και PrivateBin, χρησιμοποιεί σύγχρονα πρωτόγονα ασφαλείας όπως η παραγωγή κλειδιού HKDF-SHA256 και η προστασία κωδικού πρόσβασης Argon2id για να προσφέρει μια γρήγορη, ασφαλή εναλλακτική λύση έναντι των εμπορικών υπηρεσιών κοινής χρήσης αρχείων.