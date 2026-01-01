Το Apache SkyWalking είναι ένα έργο μέλος του CNCF που παρέχει end-to-end παρατηρησιμότητα για cloud-native και κατανεμημένα συστήματα. Συλλέγει κατανεμημένα ίχνη (distributed traces), μετρήσεις υπηρεσιών (service metrics), συσχέτιση αρχείων καταγραφής (log correlation) και συνεχή προφίλ (continuous profiling) μέσω eBPF — δίνοντας στις ομάδες μηχανικών μια ενοποιημένη εικόνα ολόκληρης της στοίβας τους χωρίς να χρειάζεται να συνδυάζουν ξεχωριστά εργαλεία. Οι ενσωματωμένοι χάρτες τοπολογίας και οι ειδοποιήσεις (alerting) καθιστούν απλό τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης καθυστέρησης (latency hotspots), αποτυχιών εξαρτήσεων (dependency failures) και ανωμαλιών πριν κλιμακωθούν.

Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει τον SkyWalking OAP server με το BanyanDB, την εγγενή μηχανή αποθήκευσης χρονοσειρών (time-series storage engine) του SkyWalking, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικό Elasticsearch ή άλλη βάση δεδομένων. Η αυτο-φιλοξενία (Self-hosting) σας δίνει πλήρη έλεγχο των δεδομένων τηλεμετρίας (telemetry data) σας — τα trace payloads, οι μετρήσεις απόδοσης υπηρεσιών (service performance metrics) και τα αποτελέσματα προφίλ (profiling results) παραμένουν εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή χωρίς τιμολόγηση ανά span (per-span pricing).