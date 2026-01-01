Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache SkyWalking
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache SkyWalking
Το Apache SkyWalking είναι ένα έργο μέλος του CNCF που παρέχει end-to-end παρατηρησιμότητα για cloud-native και κατανεμημένα συστήματα. Συλλέγει κατανεμημένα ίχνη (distributed traces), μετρήσεις υπηρεσιών (service metrics), συσχέτιση αρχείων καταγραφής (log correlation) και συνεχή προφίλ (continuous profiling) μέσω eBPF — δίνοντας στις ομάδες μηχανικών μια ενοποιημένη εικόνα ολόκληρης της στοίβας τους χωρίς να χρειάζεται να συνδυάζουν ξεχωριστά εργαλεία. Οι ενσωματωμένοι χάρτες τοπολογίας και οι ειδοποιήσεις (alerting) καθιστούν απλό τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης καθυστέρησης (latency hotspots), αποτυχιών εξαρτήσεων (dependency failures) και ανωμαλιών πριν κλιμακωθούν.
Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει τον SkyWalking OAP server με το BanyanDB, την εγγενή μηχανή αποθήκευσης χρονοσειρών (time-series storage engine) του SkyWalking, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικό Elasticsearch ή άλλη βάση δεδομένων. Η αυτο-φιλοξενία (Self-hosting) σας δίνει πλήρη έλεγχο των δεδομένων τηλεμετρίας (telemetry data) σας — τα trace payloads, οι μετρήσεις απόδοσης υπηρεσιών (service performance metrics) και τα αποτελέσματα προφίλ (profiling results) παραμένουν εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή χωρίς τιμολόγηση ανά span (per-span pricing).
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache SkyWalking
Distributed Tracing
Καταγράφει πλήρεις ιχνηλατήσεις αιτημάτων σε microservices με αυτόματη διάδοση περιβάλλοντος, αποκαλύπτοντας εξαρτήσεις υπηρεσιών και αναλύσεις καθυστέρησης ανά λειτουργία.
eBPF profiling
Συνεχής προφίλ CPU και μνήμης χρησιμοποιώντας eBPF ερευνά την τρέχουσα διεργασία χωρίς αλλαγές στον κώδικα, εντοπίζοντας σημεία συμφόρησης σε παραγωγή χωρίς επιβάρυνση δειγματοληψίας.
Χάρτες Τοπολογίας Υπηρεσιών
Τα αυτόματα δημιουργούμενα διαγράμματα τοπολογίας σε πραγματικό χρόνο δείχνουν τις σχέσεις κλήσεων, τα ποσοστά σφαλμάτων και τη διαμεταγωγή μεταξύ κάθε υπηρεσίας στην αρχιτεκτονική σας.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Γιατί να τρέχω Apache SkyWalking στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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