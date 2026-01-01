Το Eclipse Kura είναι ένα framework βασισμένο σε Java και OSGi που μετατρέπει ένα μηχάνημα Linux σε μια διαχειριζόμενη πύλη IoT edge. Αφαιρεί την εργασία χαμηλού επιπέδου της δειγματοληψίας βιομηχανικών πρωτοκόλλων, της ομαλοποίησης των payloads, της προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων εκτός σύνδεσης και της δημοσίευσης τηλεμετρίας σε έναν cloud broker, ώστε οι integrators να μπορούν να επικεντρωθούν στη σύνδεση συσκευών και τη συγγραφή επιχειρηματικής λογικής αντί για τις υποδομές.

Η εκτέλεση του Kura σε ένα VPS παρέχει σε βιομηχανικούς integrators, OEMs και συμβούλους IoT ένα αναπαραγώγιμο περιβάλλον δοκιμών για διαμορφώσεις gateway πριν τις αποστείλουν σε φυσικό υλικό. Η κονσόλα διαχείρισης βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης εκθέτει απομακρυσμένα κάθε wire graph, driver και cloud connector, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε πρωτότυπα έναντι πραγματικών PLCs και MQTT brokers χωρίς να χρειάζεται να προμηθευτείτε αποκλειστικές συσκευές edge.