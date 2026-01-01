Αναπτύξτε το Eclipse Kura με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα Java/OSGi IoT edge framework για field gateways με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Modbus, OPC-UA, BACnet και MQTT.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Eclipse Kura
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Eclipse Kura
Το Eclipse Kura είναι ένα framework βασισμένο σε Java και OSGi που μετατρέπει ένα μηχάνημα Linux σε μια διαχειριζόμενη πύλη IoT edge. Αφαιρεί την εργασία χαμηλού επιπέδου της δειγματοληψίας βιομηχανικών πρωτοκόλλων, της ομαλοποίησης των payloads, της προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων εκτός σύνδεσης και της δημοσίευσης τηλεμετρίας σε έναν cloud broker, ώστε οι integrators να μπορούν να επικεντρωθούν στη σύνδεση συσκευών και τη συγγραφή επιχειρηματικής λογικής αντί για τις υποδομές.
Η εκτέλεση του Kura σε ένα VPS παρέχει σε βιομηχανικούς integrators, OEMs και συμβούλους IoT ένα αναπαραγώγιμο περιβάλλον δοκιμών για διαμορφώσεις gateway πριν τις αποστείλουν σε φυσικό υλικό. Η κονσόλα διαχείρισης βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης εκθέτει απομακρυσμένα κάθε wire graph, driver και cloud connector, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε πρωτότυπα έναντι πραγματικών PLCs και MQTT brokers χωρίς να χρειάζεται να προμηθευτείτε αποκλειστικές συσκευές edge.
Βασικά χαρακτηριστικά του Eclipse Kura
Οδηγοί πρωτοκόλλων πεδίου
Ενσωματωμένα drivers για Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 και CAN bus σάς επιτρέπουν να κάνετε poll PLCs και αισθητήρες χωρίς να γράφετε προσαρμοσμένο κώδικα.
Οπτικό διάγραμμα καλωδίων
Μπορείτε να χαρτογραφήσετε οδηγούς, στοιχεία, φίλτρα και εκδότες cloud ως ένα οπτικό γράφημα ροής δεδομένων απευθείας στην κονσόλα διαχείρισης που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης.
Cloud συνδέσεις
Δημοσίευση τηλεμετρίας σε Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub ή σε οποιονδήποτε MQTT broker με offline buffering και store-and-forward delivery.
OSGi runtime
Hot-deploy υπογεγραμμένα bundles και πακέτα οδηγών over the air για να επεκτείνετε τη συμπεριφορά του gateway χωρίς επανεκκίνηση του framework.
Container orchestration
Διαχειριστείτε τα workload containers στο gateway από το ίδιο admin UI, συνδυάζοντας το edge orchestration με τις παραδοσιακές ροές δεδομένων Kura.
Απομακρυσμένη διαχείριση
Διαμορφώστε κάθε στιγμιότυπο, driver και πολιτική ασφαλείας από την κονσόλα web ώστε ένας στόλος από gateways να μπορεί να αναδιαμορφωθεί από ένα σημείο.
Γιατί να τρέξω Eclipse Kura στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.