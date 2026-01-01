Αναπτύξτε το Mixpost με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα προγραμματισμού και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση για τα Buffer, Hootsuite και άλλες εμπορικές πλατφόρμες προγραμματισμού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mixpost
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mixpost
Το Mixpost είναι μια self-hosted πλατφόρμα προγραμματισμού και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χτισμένη ως δωρεάν εναλλακτική λύση σε Buffer, Hootsuite και άλλους εμπορικούς προγραμματιστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιτρέπει σε πρακτορεία, marketers και μεμονωμένους δημιουργούς να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε πολλά κοινωνικά δίκτυα από ένα ενιαίο ημερολόγιο, χωρίς χρεώσεις ανά λογαριασμό, όρια αναρτήσεων ή ποσοστώσεις αναλυτικών στοιχείων. Το καθαρό web UI παρέχει οπτικό προγραμματισμό περιεχομένου, μια βιβλιοθήκη πολυμέσων, πρότυπα αναρτήσεων και απόδοση προεπισκόπησης ανά πλατφόρμα.
Η self-hosting του Mixpost στο VPS σας διατηρεί κάθε ανάρτηση, προγραμματισμένη ουρά, συμβάν αναλυτικών στοιχείων και συνδεδεμένο κοινωνικό λογαριασμό εντός της υποδομής σας, αντί να περνάει μέσω ενός τρίτου SaaS που θα μπορούσε να αλλάξει την τιμολόγηση ή να επιβάλει όρια ρυθμού API.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mixpost
Πολυπλατφορμικός προγραμματισμός
Προγραμματίστε αναρτήσεις σε Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon και άλλα από ένα ενιαίο ημερολόγιο με προεπισκόπηση και προσαρμογή ανά πλατφόρμα.
Ημερολόγιο με drag-and-drop
Οπτικό ημερολόγιο περιεχομένου με αναπρογραμματισμό drag-and-drop, κατηγορίες με χρωματική κωδικοποίηση και μαζικές λειτουργίες για την οργάνωση καμπανιών σε πολλές εβδομάδες.
Βιβλιοθήκη μέσων
Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη πολυμέσων με μεταφόρτωση εικόνων και βίντεο, αυτόματη ανίχνευση μορφής και επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία σε αναρτήσεις και πρότυπα.
Πολλαπλοί χώροι εργασίας
Οργανώστε λογαριασμούς και καμπάνιες σε ξεχωριστούς χώρους εργασίας με δικαιώματα χρήστη ανά χώρο εργασίας - ιδανικό για πρακτορεία που διαχειρίζονται πολλούς πελάτες.
Ροές εργασίας έγκρισης
Οι προαιρετικές ουρές έγκρισης επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να συντάσσουν αναρτήσεις για έλεγχο πριν προγραμματιστούν ή δημοσιευτούν, υποστηρίζοντας τις ροές εργασίας των πελατών πρακτορείων.
REST API
Το πλήρες REST API επιτρέπει ενσωματώσεις με εξωτερικά εργαλεία - γεννήτριες περιεχομένου, πίνακες ελέγχου αναλυτικών στοιχείων ή προσαρμοσμένες φόρμες εγγραφής που τροφοδοτούν ουρές.
Γιατί να τρέξω Mixpost στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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