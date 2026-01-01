Το Mixpost είναι μια self-hosted πλατφόρμα προγραμματισμού και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χτισμένη ως δωρεάν εναλλακτική λύση σε Buffer, Hootsuite και άλλους εμπορικούς προγραμματιστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιτρέπει σε πρακτορεία, marketers και μεμονωμένους δημιουργούς να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε πολλά κοινωνικά δίκτυα από ένα ενιαίο ημερολόγιο, χωρίς χρεώσεις ανά λογαριασμό, όρια αναρτήσεων ή ποσοστώσεις αναλυτικών στοιχείων. Το καθαρό web UI παρέχει οπτικό προγραμματισμό περιεχομένου, μια βιβλιοθήκη πολυμέσων, πρότυπα αναρτήσεων και απόδοση προεπισκόπησης ανά πλατφόρμα.

Η self-hosting του Mixpost στο VPS σας διατηρεί κάθε ανάρτηση, προγραμματισμένη ουρά, συμβάν αναλυτικών στοιχείων και συνδεδεμένο κοινωνικό λογαριασμό εντός της υποδομής σας, αντί να περνάει μέσω ενός τρίτου SaaS που θα μπορούσε να αλλάξει την τιμολόγηση ή να επιβάλει όρια ρυθμού API.