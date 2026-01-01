Το MaxKB είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εταιρικών πρακτόρων βάσης γνώσεων AI που υποστηρίζονται από Retrieval-Augmented Generation (RAG). Επεξεργάζεται αρχεία PDF, Word, Excel, Markdown και HTML σε διανυσματικές ενσωματώσεις και τα συνδέει με την επιλογή σας LLM - OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ή ένα τοπικό μοντέλο. Μια μηχανή οπτικής ροής εργασιών επιτρέπει στις ομάδες να αναπτύσσουν ευφυείς πράκτορες Q&A χωρίς να γράφουν κώδικα.

Η αυτο-φιλοξενία του MaxKB στο δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα έγγραφα, αλληλεπιδράσεις πελατών και επιχειρηματική γνώση εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, εξαλείφοντας το κόστος cloud ανά ερώτημα, ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο στην επιλογή μοντέλου και την προστασία δεδομένων.