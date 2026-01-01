Αναπτύξτε το MaxKB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα RAG ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία πρακτόρων βάσης γνώσεων AI από τα έγγραφα και τις πηγές δεδομένων σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MaxKB
Το MaxKB είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εταιρικών πρακτόρων βάσης γνώσεων AI που υποστηρίζονται από Retrieval-Augmented Generation (RAG). Επεξεργάζεται αρχεία PDF, Word, Excel, Markdown και HTML σε διανυσματικές ενσωματώσεις και τα συνδέει με την επιλογή σας LLM - OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ή ένα τοπικό μοντέλο. Μια μηχανή οπτικής ροής εργασιών επιτρέπει στις ομάδες να αναπτύσσουν ευφυείς πράκτορες Q&A χωρίς να γράφουν κώδικα.
Η αυτο-φιλοξενία του MaxKB στο δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα έγγραφα, αλληλεπιδράσεις πελατών και επιχειρηματική γνώση εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, εξαλείφοντας το κόστος cloud ανά ερώτημα, ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο στην επιλογή μοντέλου και την προστασία δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του MaxKB
RAG-Powered Q&A
Επεξεργάζεται αυτόματα έγγραφα σε διανυσματικές ενσωματώσεις για ακριβείς, βασισμένες στην πηγή απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα.
Εισαγωγή πολλαπλών μορφών
Εισάγει PDF, Word, Excel, Markdown, HTML και απλό κείμενο — επιπλέον web crawling για τη δημιουργία βάσεων γνώσης από online περιεχόμενο.
Μοντέλο ευελιξίας
Λειτουργεί με OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, και τοπικά φιλοξενούμενα μοντέλα ώστε να επιλέγετε την καλύτερη επιλογή για το κόστος και την ιδιωτικότητα.
Οπτική μηχανή ροής εργασιών
Ενορχηστρώστε πολυβηματικές διαδικασίες AI και ενσωματώστε πράκτορες σε συστήματα εξυπηρέτησης πελατών ή HR, χωρίς να γράφετε κώδικα.
Ενσωμάτωση API
Το πλήρες REST API και τα αποσπάσματα ενσωμάτωσης καθιστούν απλή την προσθήκη του AI agent σε οποιοδήποτε υπάρχον website ή εφαρμογή.
Γιατί να τρέξω MaxKB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.