Αναπτύξτε το XWiki με ένα κλικ.
Ισχυρή open-source πλατφόρμα wiki για διαχείριση γνώσης ομάδας, τεκμηρίωση και συνεργατικούς χώρους εργασίας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για XWiki
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με XWiki
Το XWiki είναι μια πλατφόρμα wiki ανοιχτού κώδικα για επιχειρήσεις που ξεπερνά την απλή στατική τεκμηρίωση. Το μοντέλο δομημένης σελίδας του οργανώνει το περιεχόμενο σε ιεραρχικούς χώρους και σελίδες, ενώ μια ενσωματωμένη μηχανή scripting επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν δυναμικούς πίνακες ελέγχου και προσαρμοσμένες εφαρμογές intranet απευθείας στις σελίδες wiki. Με πάνω από 900 επεκτάσεις και έναν ενσωματωμένο οδηγό App Within Minutes, οι ομάδες μπορούν να μετατρέψουν το XWiki σε μια προσαρμοσμένη βάση γνώσεων, σύστημα παρακολούθησης προβλημάτων ή χώρο εργασίας έργου, χωρίς να ξεκινήσουν από το μηδέν.
Η αυτο-φιλοξενία του XWiki στο δικό σας VPS διατηρεί όλη την τεκμηρίωση, τις εσωτερικές διαδικασίες και την εταιρική γνώση υπό τον άμεσο έλεγχό σας — χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή και χωρίς δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το XWiki με μια βάση δεδομένων PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση έτοιμη για παραγωγή.
Βασικά χαρακτηριστικά του XWiki
Δομημένο μοντέλο σελίδας
Οργανώστε το περιεχόμενο σε ιεραρχικούς χώρους και σελίδες με σχέσεις γονέα-παιδιού, διατηρώντας μεγάλες βάσεις γνώσεων πλοηγήσιμες και συνεπείς.
Ενσωματωμένο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών
Δημιουργήστε προσαρμοσμένες εφαρμογές δεδομένων πάνω σε wiki pages χρησιμοποιώντας τον οδηγό App Within Minutes — δεν απαιτείται εξωτερικό framework ή coding.
900+ επεκτάσεις
Επεκτείνετε το XWiki με μια βιβλιοθήκη 900+ επεκτάσεων κοινότητας που καλύπτουν ημερολόγια, διαγράμματα, διαχείριση εργασιών και έλεγχο ταυτότητας LDAP.
Μηχανή scripting
Γράψτε σενάρια Velocity, Groovy ή Python μέσα σε σελίδες wiki για να δημιουργήσετε δυναμικό περιεχόμενο, πίνακες ελέγχου και αυτοματοποιημένες αναφορές.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Το ενσωματωμένο Solr ευρετηριάζει όλο το περιεχόμενο σελίδων και τα συνημμένα, παρέχοντας σχετικά αποτελέσματα ακόμη και σε μεγάλες βάσεις γνώσεων άμεσα.
Ιστορικό αναθεωρήσεων
Κάθε επεξεργασία αποθηκεύεται αυτόματα ως έκδοση, με πλήρη προβολή διαφορών και επαναφορά με ένα κλικ για την ανάκτηση οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης οποιασδήποτε σελίδας.
Γιατί να τρέξω XWiki στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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