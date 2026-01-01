Το XWiki είναι μια πλατφόρμα wiki ανοιχτού κώδικα για επιχειρήσεις που ξεπερνά την απλή στατική τεκμηρίωση. Το μοντέλο δομημένης σελίδας του οργανώνει το περιεχόμενο σε ιεραρχικούς χώρους και σελίδες, ενώ μια ενσωματωμένη μηχανή scripting επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν δυναμικούς πίνακες ελέγχου και προσαρμοσμένες εφαρμογές intranet απευθείας στις σελίδες wiki. Με πάνω από 900 επεκτάσεις και έναν ενσωματωμένο οδηγό App Within Minutes, οι ομάδες μπορούν να μετατρέψουν το XWiki σε μια προσαρμοσμένη βάση γνώσεων, σύστημα παρακολούθησης προβλημάτων ή χώρο εργασίας έργου, χωρίς να ξεκινήσουν από το μηδέν.

Η αυτο-φιλοξενία του XWiki στο δικό σας VPS διατηρεί όλη την τεκμηρίωση, τις εσωτερικές διαδικασίες και την εταιρική γνώση υπό τον άμεσο έλεγχό σας — χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή και χωρίς δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το XWiki με μια βάση δεδομένων PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση έτοιμη για παραγωγή.