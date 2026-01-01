Το Hugo είναι ο ταχύτερος static site generator στον κόσμο, γραμμένο σε Go και ικανό να δημιουργεί πλήρεις ιστοσελίδες σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τροφοδοτεί πύλες τεκμηρίωσης, marketing sites, προσωπικά ιστολόγια και εταιρικές διαδικτυακές ιδιοκτησίες για ομάδες που κυμαίνονται από μεμονωμένους προγραμματιστές έως μεγάλους οργανισμούς όπως οι Kubernetes, Netlify και Let's Encrypt.

Η αυτο-φιλοξενία του Hugo στο δικό σας VPS σας προσφέρει ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης προσβάσιμο από οπουδήποτε — ιδανικό για κατανεμημένες ομάδες, automated build pipelines και staging environments. Το σκελετό του ιστότοπού σας, η διαμόρφωση του θέματος και το περιεχόμενό σας είναι πάντα διαθέσιμα μέσω SSH χωρίς να βασίζεστε σε καμία υπηρεσία φιλοξενίας τρίτου μέρους.