Αναπτύξτε το Hugo με ένα κλικ.
Ο ταχύτερος static site generator στον κόσμο για τη δημιουργία ιστοσελίδων τεκμηρίωσης, ιστολογίων και χαρτοφυλακίων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Hugo
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hugo
Το Hugo είναι ο ταχύτερος static site generator στον κόσμο, γραμμένο σε Go και ικανό να δημιουργεί πλήρεις ιστοσελίδες σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τροφοδοτεί πύλες τεκμηρίωσης, marketing sites, προσωπικά ιστολόγια και εταιρικές διαδικτυακές ιδιοκτησίες για ομάδες που κυμαίνονται από μεμονωμένους προγραμματιστές έως μεγάλους οργανισμούς όπως οι Kubernetes, Netlify και Let's Encrypt.
Η αυτο-φιλοξενία του Hugo στο δικό σας VPS σας προσφέρει ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης προσβάσιμο από οπουδήποτε — ιδανικό για κατανεμημένες ομάδες, automated build pipelines και staging environments. Το σκελετό του ιστότοπού σας, η διαμόρφωση του θέματος και το περιεχόμενό σας είναι πάντα διαθέσιμα μέσω SSH χωρίς να βασίζεστε σε καμία υπηρεσία φιλοξενίας τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hugo
Χρόνοι δημιουργίας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Ο Hugo χτίζει ακόμα και μεγάλους ιστότοπους με χιλιάδες σελίδες σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, δραματικά πιο γρήγορα από γεννήτριες βασισμένες σε JavaScript.
Μηδενικές εξαρτήσεις
Το Hugo διανέμεται ως ένα ενιαίο binary χωρίς runtime dependencies, εξαλείφοντας τα version conflicts και απλοποιώντας τα deployment pipelines.
Ενσωματωμένο Asset Pipeline
Εγγενής επεξεργασία εικόνας, JavaScript bundling, Sass compilation, και υποστήριξη TailwindCSS χωρίς επιπλέον εργαλεία build.
Live Reload Server
Ο ενσωματωμένος development server αντικατοπτρίζει άμεσα τις αλλαγές περιεχομένου και σχεδιασμού, επιταχύνοντας την επανάληψη κατά την ανάπτυξη ιστοσελίδων.
Πολύγλωσση Υποστήριξη
Το εγγενές i18n με περιεχόμενο ανά γλώσσα, URLs και μενού, καθιστά την κατασκευή πολύγλωσσων ιστοσελίδων απλή χωρίς plugins.
Γιατί να τρέξω Hugo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.