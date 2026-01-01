Αναπτύξτε Yaade με ένα κλικ.
Open-source, self-hosted συνεργατικό περιβάλλον ανάπτυξης API σχεδιασμένο για ομάδες που εκτιμούν την προστασία δεδομένων.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Yaade
Το Yaade είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης API ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενο, σχεδιασμένο ως μια εναλλακτική λύση με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα σε πελάτες API βασισμένους στο cloud. Σε αντίθεση με τα φιλοξενούμενα εργαλεία που αποθηκεύουν τις συλλογές API και τα μυστικά σας σε διακομιστές τρίτων, το Yaade διατηρεί όλα τα δεδομένα στη δική σας υποδομή - συμπεριλαμβανομένων διαπιστευτηρίων, tokens και ιστορικού αιτημάτων.
Οι ομάδες μπορούν να μοιράζονται συλλογές API με ασφάλεια, να διαχειρίζονται πολλαπλά περιβάλλοντα, να εκτελούν scripts JavaScript ως cron jobs ή μέσω API, και να εισάγουν από OpenAPI ή Postman. Με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλών χρηστών, access tokens, έλεγχο ταυτότητας OAuth2/OIDC, και μια βάση δεδομένων H2 βασισμένη σε αρχεία που δεν απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση, το Yaade είναι αρκετά ελαφρύ για έναν μόνο προγραμματιστή αλλά αρκετά ικανό για μια ολόκληρη ομάδα μηχανικών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Yaade
Συνεργατικές συλλογές
Μοιραστείτε συλλογές API σε ολόκληρη την ομάδα σας με πρόσβαση βάσει ρόλων, ώστε όλοι να εργάζονται από την ίδια πηγή αλήθειας χωρίς να κάνουν copy-paste αιτήματα.
Υποστήριξη πολλαπλών περιβαλλόντων
Ορίστε ξεχωριστά περιβάλλοντα για development, staging, και production, στη συνέχεια αλλάξτε περιβάλλον άμεσα χωρίς να ενημερώνετε χειροκίνητα URLs ή tokens.
Ενσωματωμένο scripting
Γράψτε σενάρια JavaScript για να αυτοματοποιήσετε ροές εργασιών API, να εκτελέσετε δοκιμές ή να συνδέσετε αιτήσεις - και προγραμματίστε τα ως cron jobs ή ενεργοποιήστε τα μέσω του ενσωματωμένου API.
Εισαγωγή OpenAPI και Postman
Εισαγάγετε υπάρχουσες συλλογές από OpenAPI specs ή Postman exports για να μεταφέρετε την ομάδα σας χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ξανά βιβλιοθήκες αιτημάτων από την αρχή.
OAuth2 και OIDC πιστοποίηση
Ενσωματώστε με εξωτερικούς παρόχους ταυτότητας χρησιμοποιώντας OAuth2 και OIDC, ώστε η ομάδα σας να συνδέεται με τα υπάρχοντα εταιρικά διαπιστευτήρια αντί να διαχειρίζεται ξεχωριστούς λογαριασμούς.
Δεν απαιτείται ρύθμιση βάσης δεδομένων
Το Yaade χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων H2 βασισμένη σε αρχεία, οπότε δεν υπάρχουν ξεχωριστά κοντέινερ βάσης δεδομένων για διαμόρφωση - απλώς ξεκινήστε το κοντέινερ και τα δεδομένα σας αποθηκεύονται αυτόματα.
Γιατί να τρέξω Yaade στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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