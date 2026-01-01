Το Yaade είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης API ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενο, σχεδιασμένο ως μια εναλλακτική λύση με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα σε πελάτες API βασισμένους στο cloud. Σε αντίθεση με τα φιλοξενούμενα εργαλεία που αποθηκεύουν τις συλλογές API και τα μυστικά σας σε διακομιστές τρίτων, το Yaade διατηρεί όλα τα δεδομένα στη δική σας υποδομή - συμπεριλαμβανομένων διαπιστευτηρίων, tokens και ιστορικού αιτημάτων.

Οι ομάδες μπορούν να μοιράζονται συλλογές API με ασφάλεια, να διαχειρίζονται πολλαπλά περιβάλλοντα, να εκτελούν scripts JavaScript ως cron jobs ή μέσω API, και να εισάγουν από OpenAPI ή Postman. Με ενσωματωμένη υποστήριξη πολλών χρηστών, access tokens, έλεγχο ταυτότητας OAuth2/OIDC, και μια βάση δεδομένων H2 βασισμένη σε αρχεία που δεν απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση, το Yaade είναι αρκετά ελαφρύ για έναν μόνο προγραμματιστή αλλά αρκετά ικανό για μια ολόκληρη ομάδα μηχανικών.